Telefoni nas bodo letos testno obveščali še enkrat

Za soboto, 27. septembra, je bilo za 12. uro napovedano testiranje sistema SI-ALARM za množično obveščanje prek mobilnih naprav. Vendar so takrat za nekaj trenutkov ob prejetju dvodelnega sporočila (v slovenščini in angleščini) zazvonili in zavibrirali mobilniki le nekaterim državljanom, drugi so ga prejeli pozneje ali pa sploh ne, kar je sprožilo zmedo in negotovost ter odziv na družbenih medijih.

Na to se je danes odzvalo ministrstvo za digitalno preobrazbo, kjer so poudarili pomen tehnične brezhibnosti sistema SI-ALARM za učinkovito delovanje sistema javnega obveščanja in alarmiranja. Sobotni test je bil po njihovih besedah ne le preizkus tehničnega delovanja sistema, ampak tudi uporabniških naprav, zato so Telekom Slovenije, ki je pogodbeno odgovoren za vzpostavitev SI-ALARM, zaprosili za poročilo o uspešnosti testa ter s tem oceno o vzpostavitvi sistema, še posebej pa za navedbo težav ter ali so bile odpravljene v celoti.

Hkrati so sporočili, da so z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Telekomom Slovenije sprejeli tudi odločitev o ponovnem javnem testiranju, ki bo predvidoma še letos, odvisno od hitrosti in priprave posodobitev najbolj pogostih operacijskih sistemov v Sloveniji. Dodali so, da so tudi v stiku s podjetjema Apple in Google, da se zaznane težave pri prikazu sporočil na mobilnih napravah odpravijo v najkrajšem možnem času. Obema so sicer že pred nekaj meseci sporočili posebnosti implementacije sistema posredovanja potisnih sporočil v Sloveniji.

»Celotni stroški vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema v obdobju petih let pri vseh štirih operaterjih ne morejo presegati 4.472.816,86 evrov brez DDV. Do danes, ponedeljka, 29. 9. 2025, je bilo skupaj izplačanih 15.381 evrov,« so še sporočili z ministrstva.