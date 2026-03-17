Si Black Cube zasluži spomenik? Morda, a ne za vohunsko delo

Tajno snemanje nekaterih članov slovenske družbene elite je znova spomnilo na nizko stopnjo varnostne kulture v slovenski družbi, na kar varnostna stroka opozarja že leta. Snemanje, ki v tehničnem smislu ni nič posebnega, pa bi si zaslužilo spomenik, če bi odprlo razpravo o delovanju naših institucij in pooblastilih, ki so jim na voljo, meni Iztok Podbregar, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske in nekdanji direktor Sove.

Posnetki, ki so jih tajno pridobili domnevni nekdanji pripadniki izraelskih obveščevalnih služb, združeni v družbi Black Cube, so odprli številna vprašanja o anomalijah v delovanju slovenske države. Kot je zapisal kolega Uroš Esih v današnji Temi dneva, utegne slovenske volitve odločiti interpretacija tajnih posnetkov, na eni strani o vsebini posnetega, na drugi strani pa o tem, kdo je naročnik snemanja in kakšni so njegovi interesi.