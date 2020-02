Si bodo poslanci postavili kažipot?

Ljubljana – Vodja delovne skupine za pripravo Igor Zorčič, ki vodi poslansko skupino SMC, do torka pričakuje odgovore poslanskih skupin, ali podpirajo predlog poslanskega etičnega kodeksa, o katerem poslanci razpravljajo že vse od leta 1993. Edino vprašanje, ki je po njegovih besedah ostalo odprto, se nanaša na naravo samega dokumenta in s tem povezanim postopkom sprejemanja.»Kot vodja delovne skupine sem prepričan, da etika nima ne desnega ne levega predznaka in da so odveč strahovi, da so lahko etična pravila orodje za 'ožigosanje' ravnanja vsakokratne opozicije,« je poslanske skupine v dopisu nagovoril Igor Zorčič ...