Silvestrska noč v prestolnici letos mirnejša

Silvestrska noč v Ljubljani je bila bolj mirna kot prejšnja leta, je v izjavi za medije dejal vodja izmene na Reševalni postaji Ljubljana Robert Sabol. Obravnavali so nekaj opitih, med poškodbami pa so prevladovale poškodbe pri padcih, poškodovane arkade, opraskanine in zlomi, je dejal. Opravili so 73 intervencij.



Ob 5. uri zjutraj so v Jaršah v Ljubljani pomagali pri porodu na terenu, z minimalno dihalno podporo pa otroka in mamico uspešno prepeljali v porodnišnico, je povedal Sabol. Doživeli pa so tudi fizični napad, tako da so morali za pomoč zaprositi policijo, ki je nasilno osebo obvladala.



Med drugim so obravnavali mlajšega človeka z resnimi težavami, za katere pa se je izkazalo, da so posledica zastrupitve z alkoholom. Mladostniki po Sabolovih besedah sicer niso pretiravali z alkoholom.

Na urgentnem kirurškem bloku UKC brez gneče

Nadzorni zdravnik na urgentnem kirurškem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Franc Štefanič je povedal, da je za njimi povprečna dežurna služba na praznični dan. Vseh pregledanih v ambulanti za lažje in težje poškodbe je bilo 147. Opravili so štiri večje operativne posege in nekaj manj kot 50 malih operativnih posegov. Za današnji dan so sprejeli 16 poškodovancev, od tega tri z zlomljenimi kolki.



Zaradi lažjih poškodb s pirotehniko so obravnavali pet oseb, od tega so bile tri posredno poškodovane, dve pa sta se poškodovali zaradi neustrezne uporabe pirotehnike.