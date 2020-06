FOTO:Simbolična odstranitev meje med Goricama

Nova Gorica in italijanska Gorica sta se v zadnjih desetletjih razvijali kot celota, to pa je pred meseci pretrgala pandemija covida-19 in mesti spet ločila po državni meji. Na nekdanjem mejnem prehodu na Erjavčevi ulici v Novi Gorici sta se zjutraj – prvič po uveljavitvi prostega prehoda slovensko-italijanske meje – srečala župana obeh Goricin, skupaj s svetniki Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica, župani sosednjih občin, predstavniki podjetniške pobude Rešimo Goriško, civilne zaščite in policije.Po sobotni odpravi omejitev na meji z italijansko deželo Furlanija - Julijska krajina jih je Slovenija danes odpravila še s preostalo Italijo. Državljani Slovenije in Italije lahko mejo med državama prehajajo zunaj kontrolnih točk, preostalim pa so za prehajanje te meje na voljo štiri: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Od danes so odprti tudi vsi maloobmejni prehodi s Hrvaško.Na Goriškem so ključne gospodarske panoge popolnoma odvisne od italijanskega trga. V pobudi Rešimo Goriško, v katero se je povezalo več kot sto srednjih in malih podjetij, pridružil pa se jim je tudi igralniški velikan Hit, so v zadnjih tednih opozorili, da potrebujejo dodatno pozornost vlade. Vsi s trepetom pričakujejo, v kakšni »kondiciji« je pandemijo prestal italijanski trg.Po podatkih goriške območne enote zavoda za zaposlovanje se povečuje dnevni priliv brezposelnih in se zmanjšuje zaposlovanje. Število brezposelnih je naraslo na 3500, kar je skoraj 20 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Samo od marca se je na zavod prijavilo približno 1800 brezposelnih.»Goriška je zaradi navezanosti na Italijo občutila posledice zdravstvene krize, še preden se je o tem začelo govoriti v Sloveniji, prav tako obstaja močna bojazen, da jih bo čutila dlje kot preostali deli države. Daljše pa bo tudi okrevanje,« je pred časom za Delo pojasnila, direktorica območne gospodarske zbornice. »V težavah niso le podjetja, ki poslujejo z Italijo ali ponujajo storitve italijanskim potrošnikom, ampak tudi vsi njihovi dobavitelji,« je opozorila.