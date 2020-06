Simona Kustec: Oprema za vse. To je prvi pogoj.

Ljubljana – Počitnice, ki so se začele za skoraj 265.000 učencev in dijakov, je težko čakala tudi ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Na ministrski stol je sedla tri dni pred tem, ko so se šole zaradi epidemije koronavirusa zaprle. Čeprav bi mnogi temu letu težko podelili pozitivno oceno, je ministrica vztrajno optimistična. V zadnjem sporočilu za javnost je zapisala, da smo šolsko leto zaključili z dobro štirico.Na terenu je slišati veliko več očitkov in opozoril, kot jih predstavlja ministrica. Ravnatelji vztrajajo, da ni šole v Sloveniji, ki bi lahko upoštevala priporočila NIJZ, srednje šole do zadnjega ...