Simona Mele odstopila s položaja predsednice uprave Mladinske knjige

S položaja predsednice uprave Mladinske knjige založbe je minuli petek iz osebnih razlogov odstopila Simona Mele, ki je bila na čelu skupine največje založbe v državi od januarja 2021. Kot je danes za STA potrdil predsednik nadzornega sveta Matej Pirc, jo je že nadomestila dosedanja članica uprave Karmen Pangos.

V upravo je bila začasno imenovana tudi Petra Novak, saj ima družba v skladu s statutom dvočlansko upravo. Kot je še povedal Pirc, naj bi bil kadrovski postopek za popolnitev uprave predvidoma končan v treh mesecih.

Pirc je poslovanje Mladinske knjige pod vodstvom Mele ocenil kot dobro. Prihodki so rasli, družba je začela poslovati pozitivno, vpeljuje se digitalizacija, je še povedal.

Mladinska knjiga Založba, ki je obvladujoča družba skupine, je pred prihodom Mele leto 2020 zaključila z 1,4 milijona evrov čiste izgube, v naslednjih letih pa je imela družba ob nekoliko višji ravni prihodkov dobiček. V 2021 je ta dosegel skoraj 864.000 evrov, predlani pa nekaj več kot 508.000 evrov. Pozitivno je ob rasti prihodkov, ki so predlani dosegli okoli 76 milijonov evrov, poslovala tudi celotna skupina. Za lani poslovni rezultati še niso javno znani.

Skupino Mladinska knjiga sestavlja osem družb s sedežem v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji. Ima skoraj 800 zaposlenih, je objavljeno na spletni strani Mladinske knjige.

Poleg Mladinske knjige Založba so preostale družbe Mladinska knjiga Trgovina, Cankarjeva založba - Založništvo in Grafika Soča, Mozaik knjiga Zagreb, Mladinska knjiga Sarajevo, Mladinska knjiga Beograd in Mladinska knjiga Skopje.

O odstopu Mele je sicer prvi poročal portal Požareport.