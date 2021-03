Simoniti prestal interpelacijo, trije poslanci SMC so jo podprli

Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so vložile interpelacijo, so očitke Vasku Simonitiju nanizale v desetih točkah: izpostavile neučinkovitost pri spopadanju z epidemijo na področju kulture, uničevanje javnih medijev, kot sta RTV in STA, pomanjkanje dialoga, neprimeren odnos do samozaposlenih v kulturi in nevladnikov ter nepripravo nacionalnega programa za kulturo.



Koalicijski poslanci, predvsem iz vrst SDS, pa so ga branili, da je Simoniti uspel v letošnjem letu zagotoviti najvišji proračun za kulturo. Tudi minister je vse očitke opozicije zavračal in poudaril, da dela v dobro kulture.



Obstanek kulturnega ministra je pri tem podprl le del poslanske skupine SMC, med tem ko sta tako Branislav Rajić kot Janja Sluga že v svojih razpravah napovedala, da bosta glasovala za njegovo razrešitev. »Nobena koalicijska pogodba, nedostojen predsednik vlade in nobeni še tako stopnjevani pritiski ali pa grožnje z zamenjavo, me ne ne morejo prisiliti, da ne bi danes glasovala tako kot mislim, da je prav, po svoji vesti in po vesti vseh mojih bivših sodelavcev prijateljev in znancev kulturnikov in kulturnic, ki so se tudi zaradi ravnanja tega ministra znašli v negotovosti, doživljajo tesnobo, boj za preživetje in mnogi tudi osebni propad,« je danes povedala Sluga.



Za Slugo, Rajića in tudi Igorja Zorčiča, ki so torej interpelacijo podprli, se ob tem ves čas ugiba, da bodo zapustili poslansko skupino. Za zdaj vsi trije na to temo molčijo. Z Jurijem Lepom, ki je edini iz Desusa podprl interpelacijo, naj bi ustanovili samostojno poslansko skupino.

