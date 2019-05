Sin proslulega podžupana toži hmeljarski inštitut

Martina Zupančič, direktorica Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec Foto Brane Piano

»Kot javni zavod si ne moremo privoščiti, da bi izplačevali poljubne denarne zahtevke.«

Martina Zupančič, direktorica IHPSdirektorica IHPS

Nekdanjima županu Marku Balantu in podžupanu Braslovč Vinku Drči so lani v Celju ponovno začeli soditi zaradi zlorabe položaja, ker sta leta 2007 tako priredila prostorski red občine oziroma ga za sprejetje podprla na občinskem svetu, da je Drča za 13.300 evrov nekaj let prej kupljeno kmetijsko zemljišče prodal za 153.000 evrov in pri tem kupcu celo jamčil, da bo spremenjeno v zazidljivo. Potem je ustavno sodišče nezakoniti občinski prostorski akt delno odpravilo.

Žalec, Celje – Na tukajšnjem okrožnem sodišču se že od leta 2011 vleče pravda med Urošem Drčo, kmetovalcem iz Grajske vasi pri Gomilskem v občini Braslovče, in Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) v Žalcu. Uroša Drče, sina kmeta Vinka Drče, že dolga leta v Savinjski dolini pomembnega vplivneža, ki mu od lanske jeseni v Celju ponovno sodijo zaradi zlorabe položaja in okoriščanja s položajem podžupana Braslovč, IHPS ni uspelo prepričati, da bi mu povrnili škodo, kakor se jim je uspelo dogovoriti z drugimi štirimi hmeljarji. Namesto tega je Uroš Drča sprva zahteval 67.656 evrov, zdaj pa je zahtevek narasel že na 104.822 evrov.Uroša Grče nam včeraj ni uspelo priklicati. Za pojasnila o sporu smo zato prosili direktorico IHPS Martino Zupančič. »Gre za zadevo iz leta 2011, ki se vleče zato, ker je IHPS edina domača strokovna ustanova za predmetni spor in so naši ljudje tudi strokovni izvedenci. Zato je težko najti sodnega izvedenca v zadevi, kjer je IHPS tožena stran. Spor je nastal leta 2009, ker smo Drči dostavili sadike hmelja, pomešane s križanci, ki jih vzgajamo na inštitutu kot sadilni material za slovenske hmeljarje. To, da je bil material pomešan s križanci, se nam je zgodilo pri petih hmeljarjih, in ko smo to ugotovili, smo jim ponudili zamenjavo materiala na naše stroške in nadomestitev izpada pridelave z našim hmeljem, ki ga pridelamo v svojih hmeljiščih. Štirje so s tem soglašali, Drča ne,« je povedala Zupančičeva.Uroš Drča se je odločil za daljšo sodno pot, Zupančičeva pa pravi, da želi za »umanjko« dobiti malo višjo odškodnino od resnične škode: »Gospod Drča bo pač moral počakati na razsodbo. Postopek na sodišču traja dolgo tudi zato, ker prvi sodni izvedenec ni ubranil tistega, kar je napisal, drugi je po osmih mesecih ugotovil, da ne more podati mnenja, zdaj pričakujemo, da bo svoje izvedensko mnenje predstavil tretji sodni izvedenec.«A včeraj je bila obravnava pred sodnico Estero Gologranc Sodja tik pred zdajci preklicana in o tem, kaj je ugotovil tretji izvedenec, ni bilo mogoče izvedeti ničesar. Kot rečeno, nam tudi Uroša ali vsaj očeta Vinka Drče ni uspelo priklicati na telefonsko številko v Grajski vasi 18 pri Gomilskem, kjer imata na družinski domačiji oba registrirani samostojni podjetniški dejavnosti. Očeta v zadevi omenjamo tudi zato, ker vedo poučeni povedati, da bi sin tožbo proti inštitutu že umaknil, a mu tega ne dovoli oče.Sicer pa se Vinka Drče spominjamo kot dolgoletnega krajevnega in občinskega funkcionarja v Braslovčah, člana Slovenske kmečke zveze in SLS ter funkcionarja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Pred leti je bil na čelu kmetov Spodnje Savinjske doline, ki so nasprotovali gradnji avtoceste skozi dolino, ker bi to znižalo tudi podtalnico. Cestnih zapor in javnih protestov je bilo konec, ko je Dars ponudil višje odškodnine za zemljišča.