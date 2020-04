Sina Aleksandra vstop v politiko ne zanima: nobena ponudba v Sloveniji ga ne bi premamila 

Vaš sin Aleksander je v intervjuju pred kratkim precej razburil del politične scene. Veliko se govori, da naj bi ga neki lobiji pripravljali, da kot nov obraz vstopi v slovensko politiko. Lahko to komentirate? Njegov oče ste in ga najbolje poznate. Ali ga zanima vstop v slovensko politiko? Teoretično je lahko na čelu Uefe tri polne štiriletne mandate, do 2031.



Torej je ni politične ponudbe, ki bi ga premamila? Menda ga snubijo z vseh koncev in krajev, nekateri ga vidijo na mestu predsednika države, vlade, stranke ... Sta o tem govorila?



Od 1991 do 1995 ste bili član državnega sveta Republike Slovenije. Vas je kdaj zamikalo, da bi advokaturo zamenjali za politiko?

Nobena ponudba za politično funkcijo v Sloveniji ga ne bi premamila. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Epidemija je številne pahnila v človeško in socialno stisko. Ali to zaznavate tudi v vaši odvetniški družbi pri zastopanju klientov?



V letih pred osamosvojitvijo Slovenije ste bili član Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kako komentirate omejitev gibanja na meje občin?

»Nobena ponudba za politično funkcijo v Sloveniji ga ne bi premamila. V to sem prepričan.«



Bili ste tudi pobudnik spremembe republiškega zakona o policiji, po kateri so osumljenci dobili pravico do pomoči zagovornika že ob prvem stiku s policijo. Kako komentirate, da bodo policisti med opravljanjem intervencijskih nalog lahko začeli uporabljati električni paralizator?

Odvetnik dr.je iskriv in pronicljiv sogovornik. Odvetnik z najdaljšim stažem v Sloveniji je še vedno vsak dan v pisarni. Ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa so njegov urnik sicer postavili na glavo, a ker ima zelo močno voljo, verjame, da lahko človek v življenju doseže vse, kar hoče. In ker vedno govori, da je dovolj star, da bo tudi rekel, kar hoče, in ne to, kar bo kdorkoli mislil, da je prav, začenjamo pogovor z vprašanjem, ki si ga te dni zastavlja vsaj pol Slovenije.Najprej moram povedati, da sem intervju prebral in se mi je zdel zelo dober. Aleksander je povedal svoje mnenje o neki specifični situaciji, ki se dogaja, in kolikor je meni kot pravniku in izkušenemu človeku znano, to ni prepovedano. Aleksander je eden od mojih treh otrok in seveda ga poznam bolje kot drugi. Če kdo misli, da ga bo prestrašil z nesmiselnimi obtožbami, če kdo misli, da ga bo utišal ali naredil živčnega, potem se zelo moti. Prej nasprotno. Kdor ga pozna, tudi ve, da ne bi nikoli dopuščal, da bi ga kdo »pripravljal iz ozadja« in da je bil vedno neodvisen, kar seveda moti tiste, ki želijo imeti ob sebi ubogljive ljudi. Ker pa Aleksandra tako dobro poznam in se v družini veliko pogovarjamo, lahko pravzaprav z gotovostjo rečem, da ga vstop v slovensko politiko ne zanima. Nekateri si ne predstavljajo, kaj v svetu pomeni funkcija predsednika Uefe. Aleksander lahko Sloveniji veliko bolj pomaga s te pozicije kot s kakšne politične. In to je tudi dokazal.O tem doma včasih govorimo bolj v šali. A nobena ponudba za politično funkcijo v Sloveniji ga ne bi premamila. V to sem prepričan.Advokature ne bi nikoli zamenjal, najmanj pa za politiko. Kandidaturo za člana prvega državnega sveta v novi državi sem sprejel samo zato, ker sem zastopal samostojne poklice, torej tudi odvetnike. Med drugim je državni svet sprejel tudi mojo pobudo, po kateri je državni zbor zelo kmalu sprejel prvi moderni zakon o odvetništvu.Ta epidemija ima in bo imela neslutene posledice. Naša odvetniška pisarna deluje, odvetniki delajo pretežno od doma, na sedežu pisarne pa je stalna dežurna ekipa, ki je v nenehni povezavi z odvetniki.Mislim, da je omejitev nepotrebna. Vsi omejitveni ukrepi bi morali biti organizirani zelo pretehtano. Eno je medicinska stroka, obstajajo pa tudi druge stroke. Da po koncu epidemije še poleg množice brezposelnih ne bo zmanjkalo delovnih mest. Nemška kanclerka se je v zvezi z odpravljanjem omejitev posvetovala z akademijo znanosti. Nemški akademiki so v svojem programu poudarili, da je pri uveljavljanju vseh omejitvenih ukrepov zelo pomemben optimizem ljudi.Mislim, da imamo dobro policijo, ki je tudi ustrezno opremljena. Nasprotujem nenehnim poskusom povečevanja represije, pri čemer, na primer, uporaba električnega paralizatorja zahteva celo medicinsko asistenco.