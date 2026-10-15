Sina imam iz prvega zakona. Bo lahko po moji smrti iz hiše izselil sedanjo ženo?

Kaj se zgodi z nepremičnino, ko ima pokojni otroke iz prejšnjega zakona in novega zakonca? Prav takšno vprašanje je pravniku zastavil bralec Andrej, ki je po pokojnem očetu podedoval delež hiše. Ker je drugič poročen, iz prvega zakona pa ima 28-letnega sina, ga skrbi, kaj se bo z njegovim domom zgodilo po njegovi smrti.

Predvsem želi vedeti, ali bo njegova sedanja žena lahko še naprej živela v hiši ali pa bi sin lahko zahteval njeno izselitev. Pri tem ni pomembno le, kdo nepremičnino podeduje, temveč tudi, kako so urejene pravice do bivanja in kaj lahko lastnik določi že za časa življenja.

Kakšne pravice imata do podedovane hiše sin iz prvega zakona in sedanja žena? Ali lahko eden od dedičev drugega prisili v izselitev in kako je mogoče z oporoko preprečiti morebitne družinske spore? Na Deloindom.si pravnik pojasnjuje, kaj določa zakon in kako lahko mož svoji ženi zagotovi pravico do dosmrtnega bivanja.