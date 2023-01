Sindikat carinikov napovedal stavko, sindikat vojakov proteste

Sindikat carinikov Slovenije je za 13. februar napovedal začetek stavke zaposlenih na Finančni upravi RS (Furs). Med drugim zahtevajo dvig izhodiščnih plač za pet plačnih razredov za vse uslužbence Fursa, štiriodstotni dodatek k plači kot nadomestilo zaradi prepovedi opravljanja drugih dejavnosti in nezgodno zavarovanje.

Kot so danes sporočili iz sindikata, bo stavka potekala na generalnem finančnem uradu ter v vseh finančnih uradih in njihovih organizacijskih enotah, in sicer na delovnem mestu stavkajočih.

»Sklep o začetku stavke temelji na izraženi volji zaposlenih na Fursu, da z vsemi sredstvi sindikalnega boja, vključno s stavko, zagotovijo primerljiv statusni in materialni položaj glede na ostale javne uslužbence,« so pojasnili.

Poleg višjih plač zahtevajo štiriodstotni dodatek k bruto plači zaradi zakonske določbe, da uslužbenci finančne uprave ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive z nalogami finančne uprave, ter dejavnosti, ki pomenijo navzkrižje interesov po zakonu o javnih uslužbencih ali drugem zakonu.

Še en štiriodstotni dodatek želijo zaradi določbe, da mora Furs zaradi posebnega pomena nemotenega finančnega poslovanja države, zagotavljanja blagovnega prometa in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti tudi med stavko zagotoviti opravljanje nujnih del in nalog iz svoje pristojnosti.

Med drugim želijo tudi razširitev nabora upravičencev dodatnega pokojninskega zavarovanja na vse pooblaščene uradne osebe na Fursu, nezgodno zavarovanje za vse uslužbence Fursa, pogajanja in podpis panožne pogodbe za uslužbence Fursa ter intenzivnejše pomlajevanje kadrovske strukture zaposlenih, sistem štipendiranja in karierni razvoj zaposlenih.

Na okopih tudi vojaki

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) poziva ministra za obrambo Marjana Šarca na sestanek zaradi blokade socialnega dialoga pri urejanju in plačilu pripravljenosti, pri odpravi anomalij ter zaradi nujnega dviga plač.

Popolna blokada socialnega dialoga med ministrstvom in SVS je po njihovih navedbah nastala po tolmačenju sodb Sodišča Evropske unije in Vrhovnega sodišča RS o urejanju področja za nazaj in v bodoče ter o odpravi plačnih in statusnih anomalij v Slovenski vojski. Namesto dialoga je menda državni sekretar Rudi Medved v pogovorih s sindikatom izvajal večinoma »monolog«, so navedli.

Zahtevajo nujen dvig plač pripadnikom Slovenske vojske za najmanj štiri plačne razrede in začetek pogajanj za oblikovanje vojaškega plačnega stebra znotraj plačnega sistema javnega sektorja. Ker pripadnikom Slovenske vojske ni dovoljeno stavkati, nameravajo organizirati protestne shode.

Ministrstvo zavaja o plači

Predstavili so tudi primerjavo informacij o plači vojaka na uradnih spletnih staneh ministrstva slovenskavojska.si in postanivojak.si. Kljub temu da obe informaciji »prihajata iz ene hiše pod vodstvom enega ministra«, se predstavljeni plači vojaka na spletnih straneh razlikujeta za skoraj polovico. Medtem ko je na strani Slovenske vojske navedena plača le dobrih tisoč evrov, pa na promocijski strani postani vojak obljubljajo skoraj 1500.

»Takšna zavajanja ob prvem stiku potencialnih kandidatov za vojaka glede najpomembnejše vsebine ministrstvu in ministru niso v prid in delajo škodo Slovenski vojski,« so zapisali v sindikatu.