Sindikat dostavljalcev od Wolta in Glova zahteva začetek pogajanj

Sindikat dostavljalcev je danes na sedeža podjetij Wolt in Glovo predal zahtevo za pristop k pogajanju za sklenitev kolektivne pogodbe, ki bo urejala položaj dostavljalk in dostavljalcev. Odziv pričakujejo do 9. maja, v nasprotnem primeru napovedujejo stopnjevanje sindikalne aktivnosti, so sporočili iz sindikata.

Sindikat dostavljalcev pod okriljem sindikata Mladi plus je bil ustanovljen prejšnji teden, na kar se vodstvi podjetij Wolt in Glovo nista odzvali, so danes navedli v sindikatu, ki je zato danes na sedež obeh podjetij v Ljubljani osebno predal zahtevo po njegovem prepoznanju in za pristop k pogajanjem o kolektivni pogodbi.

Dostava zahtev glovo in wolt dostavljalcev. FOTO: Crt Piksi/Delo

Člani sindikata so dogovor o pristopu h kolektivnim pogajanjem pustili na recepciji sedeža Wolta, kot so v podjetju prosili vnaprej in jim pisno obljubili odziv v zastavljenem roku. Na sedežu Glova sta zahtevo sindikata medtem prejeli dve zaposleni, ki sta zatrdili, da jo bosta predali pristojnim.

Rok za podpis dogovora je 9. maj, so navedli v sindikatu. »S podpisom dogovora in pristopom h kolektivnim pogajanjem bosta Wolt in Glovo v Sloveniji dokazala, da sta resnično pripravljena na konstruktivne pogovore in urejanje položaja dostavljavk in dostavljavcev. Verjamemo, da bodo k pogajanjem pristopili kot družbeno odgovorno podjetje,« so zapisali.

Kot so v sindikatu še navedli v sporočilu, je del družbene odgovornosti namreč tudi odgovornost do tistih, ki opravljajo delo za podjetje, pomemben element tega pa je vodenje socialnega dialoga s sindikatom. »Če do postavljenega roka ne bomo prejeli odgovora, bomo menili, da nimajo interesa skleniti kolektivne pogodbe. V tem primeru bomo primorani stopnjevati sindikalne aktivnosti,« so dodali.

Sindikat Mladi plus sicer že dlje časa opozarja na slabe razmere dostavljalk in dostavljalcev, za sindikalno organiziranje pa so se, kot so pojasnili prejšnji teden, odločili zaradi dodatnega poslabšanja njihovega položaja.