Sindikat in vodstvo v Marjetici Koper za skupno mizo jutri

V komunalnem podjetju Marjetica Koper je za četrtek sklican usklajevalni sestanek med predstavniki delavcev in vodstvom. Delavci Marjetice Koper, ki med drugim zahtevajo višje plače, so namreč za 25. februar napovedali stavko . Medtem pa še vedno poteka tudi seja nadzornega sveta podjetja, ki se je začela ob 15. uri.Predsednik sindikata v Marjetici Koper, ki je v uvodnem delu seje nadzornikov predstavil poglede zaposlenih, za STA ni želel komentirati dogajanja na seji. Po njenem zaključku bodo namreč iz podjetja o sklepih obvestili javnost.Tema seje je sicer napovedana stavka oz. razmere v družbi, ki zaposluje 230 ljudi, a po poročanju medijev ni izključeno niti to, da bi se direktor podjetja, na katerega leti več očitkov tako delavcev kot predstavnikov lastnikov, po njej moral posloviti s položaja.Sta pa Pejčić iniz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za STA povedala, da je za četrtek zgodaj popoldne sklican usklajevalni sestanek z vodstvom. Udeležbo na njem so zaposleni potrdili, tako da bo očitno v družbi vendarle stekel dialog za izognitev stavki. Od današnjih odločitev nadzornikov bo medtem odvisno, kdo se bo z zaposlenimi pogovarjal.Delavci sicer pričakujejo dvig osnovnih plač, sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja in plačilo nadomestila plače za čas stavke. Direktor Draščič, ki kljub očitkom o nekomuniciranju z zaposlenimi pravi, da se z zaposlenimi o dvigu plač pogovarjajo že od konca 2019, je prepričan, da bi zahtevani dvig plač za 3,65 odstotka družbo pahnil v izgubo.Stavka, napovedana za 25. februar, bo sicer trajala do izpolnitve delavskih zahtev. Med stavko naj bi opravljali le nujen obseg del, kar se nanaša na kanalizacijsko in pogrebno službo, odvoz smeti pa bi izvajali le pri javnih ustanovah, kot so šole, vrtci, domovi za ostarele in zdravstveni domovi.