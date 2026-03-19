Sindikat opozarja, da stroške goriva nosijo dostavljavci. Kaj bo storil Wolt?

Sindikat Mladi plus, ki se zavzema za pravice dijakov, študentov, mladih brezposelnih ter mladih v prekarnih oblikah dela, vključno s samozaposlenimi, avtorji, podjemniki in platformnimi delavci, je na generalnega direktorja družbe Wolt Slovenija Clemensa Bruggerja naslovil javno pismo, v katerem ga poziva, naj se jasno in javno opredeli, kaj bodo v podjetju storili ob nadaljnji rasti cen goriva – že pri prihajajočem skoraj desetodstotnem dvigu in pri vsaki nadaljnji stopnji do 25 odstotkov ali več.

Kakor pišejo v sindikatu, so cene pogonskih goriv v zadnjih tednih že dosegle nov vzpon, napovedi pa kažejo na nadaljnjo rast. Ameriško-izraelska vojna z Iranom in z njo povezano omejevanje pretoka nafte skozi Hormuško ožino povzroča dolgoročnejšo rast cen, ki presega običajna sezonska nihanja. Za dostavljavce, ki vozijo z motorji in avtomobili, taka rast pomeni neposreden udarec na zaslužek – stroške goriva nosijo sami, medtem ko Wolt višino plačila za dostavo določa enostransko in algoritemsko, poudarjajo sindikalisti.

Stroške goriva nosijo dostavljavci

Dostavljavec, ki dela 276 ur na mesec – devet ur na dan, brez prostega dneva, kar je točno sto ur več na mesec kot pri polnem delovnem času –, opravi 600 dostav in zasluži 5,40 evra neto na uro. To ni hipotetičen primer, opozarjajo: to so dejanski podatki iz sindikalne ankete in takih primerov je več. V delovnem razmerju je več kot 20 nadur na mesec nezakonito.

Tak dostavljavec mora pri 11 evrih bruto na uro opraviti skoraj 90 ur dela – to je več kot polovica ur delovnega razmerja za polni delovni čas –, preden pokrije le obvezne fiksne stroške (prispevki za socialno in zdravstveno zavarovanje ter dolgotrajno oskrbo, amortizacija vozila in opreme, prehrana, dohodnina).

Nato mora pokriti še stroške goriva. Ob desetodstotnem dvigu cen goriva to pomeni 42 evrov več iz lastnega žepa na mesec; ob 25-odstotnem dvigu pa več kot 106 evrov – za enako količino dela, brez nadomestila Wolta, pravijo v sindikatu.

Hkrati dražje gorivo sproži še en udarec: višje cene hrane v restavracijah, dražja naročila za stranke, manj naročil in dostav. Te škarje se zaprejo ravno na dostavljavcu, najranljivejšem členu v verigi, ki ne more enostransko spremeniti cene svojega dela. Wolt si bo v vsakem scenariju zaračunal provizijo, dodajajo Mladi plus. Stranke bodo nehale naročati, dostavljavec pa bo potisnjen na rob z višjimi stroški in manjšim obsegom dela hkrati.

Sindikat zahteva odgovore

V sindikatu zahtevajo jasne in preverljive odgovore na naslednja vprašanja:

1. Wolt v svojem poročilu algoritemske transparentnosti (Algorithmic Transparency Report 2025) navaja štiri uradne parametre dodeljevanja nalog. Isti dokument na strani 23 opisuje sistem, ki bolj aktivnim dostavljavcem daje prednostni dostop do boljših nalog. Sindikat Mladi plus pozivajo direktorja Clemensa, naj pojasni, ali stopnja sprejetja nalog in stopnja opravljenih nalog vplivata na dodeljevanje naročil, vključno s kakovostjo dodeljenih nalog, in zakaj teh parametrov ni med štirimi uradno razglašenimi.

2. Ali bo Wolt za vsako stopnjo dviga uvedel gorivni dodatek za dostavljavce z motornimi vozili? Pri sindikatu pričakujejo konkretne zneske, vezane na regulirano ceno bencina NMB 95, in pisno potrdilo, da bo znesek v celoti prenesen na dostavljavce brez zadržka provizije.

3. Sindikat zanima tudi metodologija izračuna zaslužka. Pričakujejo javno razkritje, ali oglaševana urna postavka temelji na celotnem aktivnem času ali le na času od sprejema do oddaje naročila, in ali zajema celotno Slovenijo ali le mesta z največjim prometom.

4. Gorivni dodatek bi le pokril višji strošek na dostavo, ne pa tudi nadomestil manjkajočih dostav. Sindikat zato zanima, kako bo Wolt zaščitil dostavljavca, ki ima višje stroške in manj naročil hkrati.

Dostavljavci v delovnem razmerju

Finsko vrhovno upravno sodišče je maja 2025 v zadevi KHO:2025:41 pravnomočno ugotovilo, da so Woltovi dostavljavci v delovnem razmerju. Sodišče je izrecno zapisalo, da algoritemski nadzor prek digitalne platforme ustreza kriteriju delovnopravne podrejenosti in da je neodvisnost dostavljavcev le navidezna.

Sodba temelji na pravu EU, ki ima enako veljavnost v Sloveniji. Direktiva EU o platformnem delu (2024/2831), ki jo mora Slovenija prenesti do decembra 2026, vzpostavlja obveznosti glede transparentnosti algoritmičnega upravljanja. Sindikat Mladi plus bo ta pravila dosledno uveljavljal.

Odgovor pričakujejo do 26. marca 2026. Wolt pozivajo, da na zgornja vprašanja odgovori pisno in javno v roku sedmih dni od prejema pisma. V primeru molka bodo v sindikatu odgovor razumeli kot potrditev, da ob rasti cen goriva in padcu naročil za dostavljavce ne nameravajo storiti ničesar. »Mi pa bomo ustrezno ukrepali,« pismo sklenejo predstavniki sindikata Mladi plus.