Sindikat kmetov Slovenije: Zajc lahko (za zdaj) ostane

Zaradi zamrtnitve izvajanj protestnih aktivnosti je preložen tudi sobotni protestni shod Sindikata kmetov Slovenije v Gornji Radgoni.

Izvršilni odbor Sindikata kmetov Slovenije je na podlagi doseženih zavez na včerajšnjem sestanku s predsednikom vladein ministrico za kmetijstvo, danes sprejel sklep, da zamrznejo vse trenutne protestne aktivnosti in tudi zahtevo po odstopu ministra za okolje. Od pristojnih sicer pričakujejo spoštovanje danih zavez in urgentno reševanje problematike zveri v skladu z doseženim zavezami in takojšen odvzem volkov. V nasprotnem primeru napovedujejo, da bodo obnovili protestne aktivnosti in zahteval odstop pristojnega ministra. Kot je po včerajšnjem sestanku povedala Pivčeva, so s predstavniki kmečkega sindikata dosegli soglasje, da bodo sodelovali pri spremembah sistema upravljanja velikih zveri, ki otežuje postopke strokovnega upravljanja zveri in je povzročil njihovo prekomerno namnožitev, naselitev na območja, kjer prej niso živele, in povečanje škod. O konkretnejših korakih in časovnici bodo vsi deležniki govorili na sestanku prvi teden septembra.V prihodnje naj bi opredelili sprejemljivega števila medvedov in volkov z vidika ohranjanja okolja, družbene sprejemljivosti in izvajanja različnih dejavnosti v prostoru. Za medvede je v javni razpravi predlagana številka 450, za volkove določanje številke še poteka tudi zato, ker so razhajanja glede natančnega števila volkov v naravi. Uradno število je 80 volkov, na terenu pa se govori o večjem številu, je povedala Pivčeva.