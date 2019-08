Sindikat novinarjev ob združitvi dnevnikov opozarja na tveganje za javni interes

V agenciji so tako, kot še poudarjajo, tokrat Večer kategorizirali kot regionalni časopis splošnoinformativne vsebine, pri presojanju pred 11 leti v primeru združevanja z Delom pa so ga uvrstili med nacionalne dnevnike.

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije je po dovoljenju Agencije za varstvo konkurence za združitev Dnevnika in Večera ocenil, da so državni nadzorniki svoj posel opravili črkobralsko, tveganja za javni interes pa bodo zaradi tega večja. Menijo, da pri presoji posledic združevanja niso odgovorili na nekatera ključna vprašanja.»Lastniki so dobili zeleno luč in v veliki meri tudi bianco menico državnih nadzornikov pluralnosti medijskega trga in varstva konkurence, za napovedano združevanje in lastniško konsolidacijo po velikosti drugega in tretjega največjega izdajatelja tiskanih medijev na oligopolnem segmentu medijskega trga,« so navedli v sindikatu.Kritični so namreč tudi do presoje ministrstva za kulturo, ki se je v predhodnem postopku z združitvijo strinjalo že lani. Menijo, da je vsak državni nadzornik svoj posel opravil le strogo v okviru svojih pristojnosti, sama ureditev pa je pomanjkljiva in ne omogoča učinkovite presoje vplivov lastništva in koncentracije na javni interes v obveščenosti državljanov ter na raznolikost in pluralnost medijskega trga.Tako je ministrstvo za kulturo presojalo lastniško koncentracijo skupine Večer in Dnevnik v še ne ustanovljeni DV mediji, varuh konkurence pa je ugotavljal skladnost s pravili konkurence pridobitve skupne kontrole podjetij 2HT invest in Dnevnik nad podjetjem Časnik Večer v skladu z nameravano koncentracijo, ki bo nastala na podlagi junija lani sklenjene predpogodbe o združitvi dejavnosti časopisnega založništva Večer in Dnevnik ter njunih spletnih strani.Poleg tega se je od predhodnega soglasja ministrstva za kulturo do odločitve agencije spremenil položaj družbe, o kateri je odločalo ministrstvo. Družba 2HT invest, katere lastnika sta tudi lastnika Večerovih podjetijin, je namreč prodala odvisna podjetja, ki so izdajala revije Večera, in Podjetje za informiranje Murska Sobota.Ne glede na dolgotrajne in morda tudi izčrpne postopke v sindikatu menijo, da nadzorniki niso odgovorili na ključna vprašanja potencialnih tveganj za javni interes na področju medijev, ki se bodo brez dvoma povečala. »Ministrstvo za kulturo je zavrnilo udeležbo novinarskih organizacij v postopku izdaje predhodnega mnenja, lastniki o nameravani združitvi deloma informirajo zaposlene in njihove zastopnike, o posledicah nameravane združitve za zaposlene pa tudi še niso omogočili socialnega dialoga,« je opozoril sindikat.Ob tem so dodali, da so lastniki zaposlenim povedali, da bodo podrobneje seznanjeni z združevanjem, ko bodo nadzorni postopki države opravljeni. »Zdaj so in republiški sindikat ponovno opozarja, da zaposleni v matičnih družbah ne smejo ostati zgolj kolateralna škoda lastniških konsolidacij, marveč naj lastniki omogočijo, da bodo v združevanju lahko sodelovali kot enakovreden socialni partner. Država je o javnem interesu združevanja odločila, novinarji bomo morali tudi zanj poskrbeti sami v razmerjih z izdajateljem in delodajalcem,« so dodali.