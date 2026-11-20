V Sindikatu policistov Slovenije so postregli z izračuni, ki kažejo, da bi novi zakon o kariernem in plačnem sistemu v policiji, kot je predlagan, prinesel višjo plačo za začetnike in nižjo za izkušene policiste. »V takšen predlog ne bomo privolili,« so navedli. Poudarjajo, da mora prenova privabiti nove policiste, a hkrati zadržati izkušene.

V sindikatu so spomnili na pojasnila ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza v javnosti, po katerih predlog novega kariernega in plačnega sistema v policiji prinaša izločitev policistov iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja, s tem pa med drugim dvig plače policistov začetnikov s sedanjih približno 1600 na 2300 evrov bruto.

V novi 17-stopenjski lestvici kariernih nazivov bi po predlogu v prvi stopnji kariernega naziva policist izenačili policiste s V. in VI. stopnjo izobrazbe oziroma vsa delovna mesta policista s srednješolsko izobrazbo, vsa delovna mesta višji policist na območnih in področnih policijskih postajah ter vsa delovna mesta višji policist na regionalni in državni ravni, s čimer se v sindikatu ne strinjajo.

Enaka osnovna plača

»To pomeni, da bosta novozaposleni policist in že zaposleni višji policist na policijski postaji prejemala enako osnovno bruto plačo – 2300 evrov. Plača na posamezni stopnji je določena v nominalnem znesku in se z leti ne bo zviševala, saj napredovanja v višje plačne razrede, kot ga poznamo danes, predlog ne predvideva,« so navedli. Dodali so izračun na primeru zaposlenega s 24 leti delovne dobe, ki dela na delovnem mestu višji policist na policijski postaji in je uvrščen v 23. plačni razred.

FOTO: Blaž Samec

Po predlogu novega zakona bi bil uvrščen v prvo stopnjo kariernega naziva policist in bi prejemal 2300 evrov osnovne bruto plače, medtem ko je oktobra 2026 njegova osnovna bruto plača znašala 2320,24 evra, julija 2027 pa bi po določbah plačnega zakona, ki predvideva še eno zvišanje plač v javnem sektorju, znašala 2424,22 evra.

»Ob upoštevanju vseh dodatkov in delovne uspešnosti, ki bi bili zaradi nižje bruto osnove seveda nižji, bi bila njegova bruto plača nižja za 195,11 evra,« so dodali.

Pri tem so dodali, da gradiva o novem zakonu ne vsebujejo določb o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ki ga zaposleni danes prejemajo na podlagi stavkovnega sporazuma (od štiri do šest odstotkov), niti o redni delovni uspešnosti. »Če ta dva dela plače v novem sistemu ne bosta urejena, bi bila izplačila še nižja,« so dodali. »Minister je jasno povedal, da namerava nov sistem uvesti znotraj predvidene mase plač. To pomeni, da bodo nekaterim zaposlenim vzeli, da bodo drugim lahko dali več. Opisani primer to napoved potrjuje,« so opozorili.

Podobne ali še slabše posledice pričakujejo tudi na drugih stopnjah karierne lestvice in pri prevedbi obstoječih delovnih mest v nova. S takšnim predlogom se v sindikatu ne strinjajo, so pa pripravljeni na konstruktivna usklajevanja o prenovi kariernega in plačnega sistema v policiji. Pri tem želijo, da pogajanja potekajo v okviru pogajanj o aneksu k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za dejavnost javni red in varnost, o karierni lestvici, vrednotenju kariernih stopenj, dodatkih in prehodu v novi sistem pa bi se pogajali sočasno kot o celoti.

Nihče od zaposlenih ne sme biti po prenovi na slabšem, pred naslednjim sestankom pa želijo od delodajalca izračun finančnih posledic, simulacijo prevedbe ter popravljena in med seboj usklajena gradiva. Na delovna gradiva so že podali obsežne pripombe, ministrovega vabila za začetek usklajevanj pa v zvezi s predlogom plačnega sistema doslej niso prejeli, »čeprav je minister v medijih izjavil, da pogajanja s sindikatoma že potekajo«, so še zapisali.

Verjamejo, da lahko v konstruktivnem socialnem dialogu oblikujejo sistem, ki bo policijo okrepil, ne pa oslabil, kar da si zaslužijo tako policisti kot državljani.