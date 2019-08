Sindikat upokojencev proti podražitvi zavarovanja 

Kje so rezervacije iz preteklih let?

Ljubljana – Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) protestira proti napovedanemu povečanju premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Bojijo se, da bo veliko zavarovancev odpovedalo plačevanje dopolnilnega zavarovanja, pri čemer bo ogrožena njihova zdravstvena varnost.Kot je znano, je Vzajemna s prvim septembrom napovedala letos že drugo podražitev premije, in sicer za 12 odstotkov, znašala bo 35,67 evra. Za 7,8 odstotka je dvig premije napovedala tudi zavarovalnica Triglav, nova premija bo 35,55 evra. V SUS predvidevajo, da bo enako storila še zavarovalnica Adriatic Slovenica, saj gre za kartelno dogovarjanje.Sindikat v protestnem pismu za nespodobno označuje razlago zavarovalnic, da morajo premijo povišati zaradi izgube. Sprašujejo jih, kaj je z dobički in rezervacijami iz preteklih let in zakaj toliko trošijo za oglaševanje.V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in tudi v SUS so že pred več kot desetletjem zahtevali preureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot so zapisali v protestnem pismu, o nesolidarnosti sistema govori tudi dejstvo, da upokojenci, ki s pokojnino ne zmorejo niti minimalnih življenjskih stroškov, plačujejo enako premijo kot tisti, ki prejemajo več deset tisoč evrov na mesec.»Solidarnost mora biti temeljni princip javnih sistemov zdravstvenega varstva, saj zdravje ni običajno tržno blago, temveč javna dobrina. Dostop do zdravstvenega varstva pa mora biti ena izmed državljanskih pravic, zagotovljena vsem, ki so vključeni v javni sistem, ne glede na zdravstveno, socialno in ekonomsko stanje ali sposobnost,« so zapisali v protestnem pismu.Odgovorne v Vzajemni in Triglavu pozivajo, naj premislijo o podražitvi premij. Vlado pa ponovno pozivajo, naj nemudoma predloži spremembe zakonov o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovem prenosu v obvezno zavarovanje. Kot je znano, je zavarovalnice k iskanju morebitnih notranjih rezerv in optimizaciji poslovanja ob prvih napovedih podražitve premij pozval tudi minister za zdravje Aleš Šabeder.