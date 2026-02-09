  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Sindikat proti Pošti Slovenije: Nedopustno je, da delavci plačujejo ceno

    Šlo naj bi za resne kršitve delovnopravne zakonodaje, med njimi tudi za neenako obravnavo delavk in delavcev ter povračilne ukrepe zoper zaposlene.
    Sindikat je predstavil konkretne primere in širši kontekst kršitev. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Sindikat je predstavil konkretne primere in širši kontekst kršitev. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    R. I.
    9. 2. 2026 | 11:49
    9. 2. 2026 | 12:41
    4:08
    Sindikat Pošte SDPZ PE Koper je v ponedeljek predstavil razloge za vloženo prijavo zoper Pošto Slovenije. Navedli so resne očitke, ki se nanašajo na sistemske in ponavljajoče se kršitve delovnopravne zakonodaje v okviru poslovne enote Koper. »Kršitve niso naključne, ampak so ustaljena praksa Pošte Slovenije,« so povedali.

    Delodajalec je v lasti države, zato je posebej zaskrbljujoče, da ravno ta delodajalec tako ravna s svojimi zaposlenimi, so dejali. Ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivajo k ukrepanju.

    »Opozarjamo na konkretne primere, ki so dokazljivi, a posameznikov danes ne bomo imenovali z imenom in priimkom,« so dejali.

    Po navedbah sindikata delodajalec krši pravico do 30-minutnega odmora. Zaposleni delajo neprekinjeno osem ur. Delodajalca so na to večkrat opozorili, ta pa ni zagotovil zamenjave za preobremenjene delavce. Gre za »dvosede pošte«, kjer je ena od zaposlenih napotena na izobraževanje, druga, ki nato prevzame celotno delo, pa v svojem delavniku nima možnosti za odmor, so pojasnili. Podobne kršitve se dogajajo tudi pri koriščenju dopustov, kjer delodajalec ne zagotovi primerne zamenjave. Opozorili so tudi na nezakonito določanje rokov za koriščenje letnega dopusta, in sicer do marca 2026.

    Delodajalec zaposlene zmerja z »leglom lažnivcev«

    Zaposleni od delodajalca med bolniško odsotnostjo prejemajo SMS sporočila in opomine delodajalca. Sicer je stopnja bolniške odsotnosti med zaposlenimi visoka, a je tudi kader starejši. Če pride do zlorabe bolniške odsotnosti, je težava v tem, kako se s tem sooča delodajalec, izpostavljajo pri sindikatu.

    Delodajalec uporablja tudi neprimeren jezik in zaposlene zmerja z »leglom lažnivcev«, poudarjajo predstavniki sindikata. S tem delodajalec opravičuje neprimerno komunikacijo med nadrejenimi in zaposlenimi ter krši zakon, pa tudi notranja pravila.

    Delodajalec je namesto odprave kršitev stopnjeval pritiske na zaposlene, ki so opozorili na kršitve. Štirje delavci so prejeli pisne opomine, dva pa sta bila celo kazensko premeščena. Delodajalec se je skliceval na potrebo po organizaciji dela, čeprav gre za kaznovalni ukrep in razkazovanje moči, so še poudarili na novinarski konferenci.

    »Pošta Slovenije je z decembrom 2025 prejela certifikat družini prijazno podjetje, ironično pa je, da delodajalec v praksi ravna obratno,« so dejali in navedli primer, da je bila delavka, ki koristi skrajšan delovni čas zaradi skrbi za otroka, čez noč premeščena na drugo enoto, s tem pa je socialni dialog med zaposlenimi in nadrejenimi dosegel dno.

    »Ministrstvo za delo ima omejene pristojnosti, a želimo, da poskrbi, da inšpektorat poskrbi za svoje delo,« so pri sindikatu odgovorili na vprašanje, ali so se na ministrstvo obrnili že prej.

    Na kršitve na dotični pošti so pri sindikatu opozarjali že zadnje leto, posredovali so najmanj dvajsetkrat, a spremembe od delodajalca ni bilo. Pri sindikatu opozarjajo, da se delavci bojijo za svoje službe in posledično za svoje družine.

    »Nedopustno je, da delavci plačujejo ceno,« so o gospodarskem delovanju Pošte Slovenije, usklajevanju letnih dopustov, urnikov in pomanjkanju kadra še povedali pri sindikatu.

    Več iz teme

    Pošta Slovenijesindikatikršitveprijava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

