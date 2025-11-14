Sindikat voznikov po napadu na Bavarskem dvoru: Dovolj je bilo!

Po zadnjem napadu na voznika avtobusa na območju Bavarskega dvora v Ljubljani so se ostro odzvali v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. V javnem pozivu pristojnim opozarjajo, da to ni osamljen primer, temveč posledica dolgoletnega zanemarjanja varnosti in razvrednotenja poklica.

V sindikatu, ki je po lastnih navedbah reprezentativen tako v poklicu voznika avtobusa kot v dejavnosti cestnega potniškega prometa, že dolgo opozarjajo, da so razmere nevzdržne.

Po njihovem mnenju so interesi zaposlenih potisnjeni na stran, saj je država pred interese zaposlenih »dala interese kapitala, ki pa mu ni nikoli dovolj«. V imenu dobičkov in prihrankov sta po njihovih besedah varnost in dostojanstvo voznikov avtobusov »postala le številka v računovodskih knjigah«.

V sindikatu menijo, da so država in delodajalci poklic voznika avtobusa »popolnoma razvrednotili«. FOTO: Žiga Živulovič jr./BOBO

Zavrnjene zahteve po varnosti

Zapisali so, da so v preteklosti tako od koncedenta (ministrstva) kot od koncesionarjev (delodajalcev) že zahtevali ukrepe. Po zgledu iz tujine so predlagali fizično zaščito voznikov pred »vse bolj pogostimi in bolj brutalnimi napadi« uporabnikov javnega prevoza.

Tudi med epidemijo so zahtevali varnostnike na avtobusih, po zgledu trgovin. V obeh primerih so njihove zahteve zavrnili z istim izgovorom, ki ga navaja sindikat: »nepotrebni dodatni stroški«.

Razvrednotenje poklica

V sindikatu menijo, da so država in delodajalci poklic voznika avtobusa popolnoma razvrednotili. »Od voznikov avtobusov pričakujejo, da smo poleg voznikov hkrati še varnostniki, psihologi, čistilci ter socialni delavci,« piše v pozivu, »in vse to za plačo, ki ne upošteva naše ogromne odgovornosti in zahtevnosti našega poklica«.

Opozarjajo, da so se delovni pogoji nesprejemljivo poslabšali, delovni čas se prepogosto zažira v prosti čas, varnostni ukrepi pa ostajajo le mrtva črka na papirju.

V sindikatu opozarjajo, da to ni osamljen primer, temveč posledica dolgoletnega zanemarjanja varnosti. FOTO: Črt Piksi

Voznik avtobusa po navedbah sindikata ni le oseba za volanom, ampak tudi prvo ogledalo in stik z uporabniki, zato v tem poklicu ne more delati vsak.

Problem tuje delovne sile

Sindikat je izjemno kritičen do »množičnega uvažanja tuje delovne sile«. V pozivu izražajo trdno prepričanje, da gre za delavce z »dvomljivim znanjem tako osnov našega poklica kot znanja slovenskega jezika«. Takšno ravnanje označujejo za »strel v lastno koleno«, saj tuja delovna sila po njihovem že izpodriva domačo.

To je po mnenju sindikata še posebej sporno ob dejstvu, da je v Sloveniji več kot deset tisoč oseb z veljavnim vozniškim izpitom D-kategorije, ki pa v tem, kot ga imenujejo, »izjemno plemenitem poklicu« ne delajo več.

V sindikatu zahtevajo spremembo kazenskega zakonika za zaščito voznikov. FOTO: Črt Piksi

Kot razlog navajajo »nedostojno osnovno plačo in prepogosto nedostojne delovne pogoje«. Uvoz tuje sile je zanje dokaz, da država »daje prednost pohlepu naših delodajalcev« pred pravicami voznikov do dostojnega plačila in varnih pogojev.

Takojšnje zahteve sindikata

Sindikat zato od pristojnih zahteva takojšnje ukrepe – na prvem mestu priznanje statusa uradne osebe, kar bi vključevalo spremembe kazenskega zakonika in enako pravno zaščito, kot jo imajo druge javne funkcije.

Zahtevajo tudi konec razvrednotenja poklica, kar pomeni dostojne osnovne plače, ki upoštevajo odgovornost, ter zaščito pred prekarnostjo in socialnim dampingom.

Svoj poziv, ki ga je podpisal predsednik Dušan Vidovič, zaključujejo ostro. FOTO: Žiga Živulovič jr./BOBO

Na področju varnosti zahtevajo takojšnjo namestitev varnostnih pregrad v vseh vozilih, obvezna usposabljanja za ravnanje v nasilnih situacijah, učinkovit protokol sodelovanja s policijo in psihološko podporo za žrtve nasilja.

Svoj poziv, ki ga je podpisal predsednik Dušan Vidovič, zaključujejo ostro. »Čas poniževanja našega poklica je mimo. Ne bomo več trpeli, da se v imenu dobičkov ogrožajo naša življenja in dostojanstvo,« so zapisali. Opozarjajo, da je le vprašanje časa, kdaj se bo zgodil naslednji napad, in sporočajo: »Dovolj je bilo!«