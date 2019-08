Sindikat žerjavistov toži podjetje IPS

V Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti opozarjajo na podjetje MD-Skip, ki kot izvajalec pristaniški storitev (IPS) v Luki Koper naj ne bi izplačal svojih obveznosti do delavcev in jim je obenem odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Proti podjetju so sprožili tožbo. »Kot kaže, omenjeno podjetje ni edino, ki ima namen izrabiti ukinitev sistema IPS v Luki za oškodovanje svojih delavcev,« so navedli predstavniki omenjenega sindikata.



V pismu medijem so izpostavili, da je bil sistem IPS, preko katerega so lastniki podjetij IPS, takoimenovani »gazde«, zaposlovali delavce za delo v pristanišču po slabših pogojih, kot so jih imeli zaposleni v Luki. Po pritisku javnosti, in posledično politike, so v Luki prešli na nov model, kjer bodo delavce zaposlovali prek kadrovskih agencij, na posameznih terminalih pa bodo najemali storitve. Brez novih pogodb je tako ostalo marsikatero podjetje IPS.



»Ti isti delavci so zdaj ponovno žrtve Luke Koper, in predvsem njenega večinskega lastnika - države, ki v prehodnem obdobju pretvorbe v zakonit način poslovanja nista poskrbeli za ustrezno zaščito najbolj ranljivih – delavcev IPS,« trdijo v sindikatu.