Sindikati čakajo na pojasnila o napovedih reforme

»Pričakujem, da bomo za nekatera stališča in nejasne napovedi dobili dodatna pojasnila. Po tem, kar je povedal zlasti predsednik vlade, ni mogoče sklepati, kaj določena stvar pomeni, in to pri najbolj dramatičnih stališčih, ki jih je izrazil,« se je Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, odzval na usmeritve napovedane plačne reforme.

Tudi v drugi pogajalski skupini, ki jo vodi Jakob Počivavšek, so še zadržani s komentarji. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik jim bo izhodišča podrobno predstavila 9. februarja.