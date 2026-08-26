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    Slovenija

    Sindikati za višjo davčno olajšavo ter nadomestila za hrano in prevoz

    Sedem sindikalnih central, zvez in konfederacij vladi predlaga uskladitve zaradi višjih življenjskih stroškov.
    Sindikati se zavzemajo tudi za višja nadomestila za prehrano in za prevoz v službo. Foto Eddie Keog/Reuters
    Galerija
    Sindikati se zavzemajo tudi za višja nadomestila za prehrano in za prevoz v službo. Foto Eddie Keog/Reuters
    Maja Grgič
    26. 8. 2026 | 11:57
    26. 8. 2026 | 12:22
    3:03
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    Sedem sindikalnih central, zvez in konfederacij vladi predlaga posvetovanje s socialnimi partnerji glede zvišanja splošne davčne olajšave za desetino. Vladi še predlagajo od 15- do 20-odstotno zvišanje nadomestil po uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, kar smo včeraj že razkrili v Delu.

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    Potni stroški in malica so že štiri leta na isti ravni, cene pa letijo v nebo

    Sindikati predlagajo uskladitve koeficientov zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za prihodnje leto: »Sindikalne centrale predlagamo, da se zneski splošne in drugih olajšav ter vrednosti davčnih razredov dvignejo vsaj za deset odstotkov. Tako bi se na primer splošna davčna olajšava dvignila s 5552 evrov na 6107 evrov. S tem bi v zelo kratkem času lahko zagotovili rast neto plač in realno rast razpoložljivega dohodka delavk in delavcev,« pojasnjujejo.

    Dodajajo, da morajo navedeni koeficienti znašati najmanj polovico rasti povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za junij tekočega leta v primerjavi z junijem prejšnjega leta, po podatkih statističnega urada, če je ta pozitivna. Rast plač zaposlenih v Sloveniji za letošnji junij v primerjavi z lanskim pa znaša 8,3 odstotka navajajo.

    Višja nadomestila

    Hkrati sindikati vladi predlagajo, da uskladi neobdavčene zneske po uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, saj se njihova višina ni spremenila že vse od leta 2022. »To pomeni, da uredba danes ne določa več zneskov, ki bi ustrezali realnim stroškom in zagotavljali ustrezno neobdavčeno višino povračil stroškov in nekaterih drugih prejemkov iz delovnega razmerja,« pravijo.

    Zato predlagajo dvig večine zneskov po uredbi za 15 odstotkov, in sicer za prevoz, kilometrino za službeno potovanje, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje ter za solidarnostne pomoči.

    Več za prehrano

    Za prehrano in dnevnice predlagajo 20-odstotno uskladitev, s čimer bi se ta dodatek dvignil s 7,96 evra na 9,55 evra. »To utemeljujemo s precej višjo prehransko inflacijo v navedenem obdobju, ki je znašala 19,6 odstotka. Prepričani smo, da je sprememba višine denarnih zneskov v uredbi nujno potrebna. Zato pozivamo pristojno ministrstvo in vlado, da nemudoma spremenita višino neobdavčenih denarnih zneskov v predlagani višini ter spremembo sprejmeta v najkrajšem možnem času,« so sporočili.

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