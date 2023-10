Sindikati proti zamrznitvam v škodo zaposlenih

V nadaljevanju preberite:

»Ko zmanjka sredstev v državnem proračunu, potem se vsakokratna vlada, in ta ni izjema, zateče v žepe državljanov,« je Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), kritična do zamrznitev usklajevanja socialnih in družinskih transferjev ter dohodninskih lestvic in olajšav, ki jih vlada načrtuje v proračunskih dokumentih. Sedem central reprezentativnih sindikatov vladi očita pomanjkanje socialnega dialoga in ji sporoča, da do kakršnihkoli posegov v usklajevanje minimalne plače ne bo imela razumevanja.