Sindikati še čakajo na vladno potrditev

Danes je deveti dan, odkar so predstavniki vlade in dela sindikatov javnega sektorja pripravili čistopis dogovora o paketnem reševanju štirih sklopov nerešenih vprašanj. Medtem ko so sindikalisti med svojim članstvom večinoma že naslednji dan dobili zeleno luč za podpis dogovora, pa na soglasje vlade še kar čakajo. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) ne vedo, kakšen je vzrok za zavlačevanje na vladni strani, a upajo, da bo podpisan še pravi čas. Nadaljnjih korakov, če ne bo, pa še ne napovedujejo.



Vse članice KSJS, ki po besedah njenega predsednika Branimirja Štruklja združuje več kot 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih v javnem sektorju, so prejšnji teden potrdile pripravljenost k podpisu dogovora, katerega finančni učinek pristojni ocenjujejo na približno 65 milijonov evrov. V njem so strnjene izpogajane točke, po katerih se, na vztrajanje vlade, plačilni dan premakne na 10. delovni dan v mesecu, zato bo regres za letni dopust, ki naj bi letos znašal 1050 evrov namesto zakonsko določenih 1024 evrov, nakazan 4. junija, sporazumeli so se o novem načinu obračunavanja povračila stroškov za prevoz na delo, pri katerem bo štela kilometrina, a ne bo manj kot 30 evrov, hkrati pa se odpravljajo nekateri še veljavni varčevalni ukrepi, kot so višji regres za prehrano, dnevnice za službena potovanja po Sloveniji, terenski dodatek, jubilejna nagrada in še nekaj drugih.



Čeprav je bilo napovedano, da bo vlada dala soglasje že prejšnji ponedeljek na dopisni seji, tega še ni storila do danes. Je pa vmes, na redni seji v sredo, sprejela sklep, s katerim je enostransko določila, da bodo od zdaj zaposleni v državni upravi, policiji in vojski zaradi administrativnih poenostavitev plačo prejemali 10. delovni dan v mesecu. »Jasnega odgovora, zakaj vlada do zdaj še ni potrdila dogovora, nimamo. Ne želim špekulirati, kaj se dogaja. Še vedno pa pričakujemo, da bo ta podpisan,« je komentiral Branimir Štrukelj in dodal, da se v 30 letih še ni zgodilo, da bi se vlada strinjala z dogovorom, potem pa ga ne potrdila.



»Socialni dialog je na najnižji ravni do zdaj, kar kaže tudi to zavlačevanje,« meni Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.



Če se bo uveljavil samo premik izplačilnega dne, dogovora pa ne bodo podpisali, bi to pomenilo, opozarja Rok Cvetko iz Policijskega sindikata Slovenije, poseg v veljavne pravice zaposlenih in kršitev aneksa h kolektivni pogodbi iz leta 1994, zaradi česar bi imeli delavci možnost sklep vlade izpodbijati na sodišču.



Sedanje dogajanje je po Štrukljevi oceni bizarno, nenavadno in problematizira verodostojnost vladne pogajalske skupine in tudi same vlade. Kako se na to odziva minister za javno upravo Boštjan Koritnik? »S sindikati smo imeli zelo konstruktivna pogajanja, ki so trajala dva meseca. Na ministrstvu za javno upravo smo pripravili osnutek dogovora in ga poslali na generalni sekretariat vlade, od vlade pa je odvisno, ali to sprejme v obravnavo. Seje vlade so ob sredah in četrtkih, tako da jaz ne bi prezgodaj sprejemal nobenih zaključkov,« je dogovoril Boštjan Koritnik in dodal, da je sklep glede dneva izplačila, ki je nastal na ministrstvu za finance, izvedbeni in da v ničemer ne prejudicira stališča vlade do same vsebine dogovora.



Predstavnike KSJS je razumeti, da bodo nekako do začetka prihodnjega tedna počakali na razvoj dogodkov. Jakob Počivavšek, vodja druge pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, kjer so dogovoru sicer manj naklonjeni, pa je že pred dnevi ocenil, da utegne »takšen nesprejemljiv, nekorekten in neprofesionalen odnos« zaostriti odnos med vlado in sindikati javnega sektorja, »saj vlada s takim početjem vabi na dialog čez ulico«.



Je pa pet central reprezentativnih sindikatov, ki so zapustile ekonomsko-socialni svet, včeraj s pismom na stanje socialnega dialoga opozorilo Mednarodno organizacijo dela (ILO).

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: