Sindikati v zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum

Sindikalne centrale so napovedali, da bodo začele zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.

Zakon, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku, je sinoči s 47 glasovi za in 35 proti potrdil državni zbor. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V Svobodi, SD in Levici Vesni so napovedali zakonodajni referendum. Opozarjajo namreč, da zakon ne prinaša nič za običajnega človeka in veliko za bogate, prav tako, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javnofinančnega izpada.

Tudi sindikati poudarjajo, da prinaša zakon velika tveganja za stabilnost družbenih podsistemov, predvsem pokojninskega in zdravstvenega, zato so njihovi predstavniki že pretekli teden napovedali, da bodo, če bo sprejet, začeli zbirati podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.

Ni pa še jasno, ali je takšen referendum sploh mogoč. Ustava namreč med zakonske izjeme, za katere ga ni mogoče izvesti, uvršča zakone, ki posegajo na področje davkov. V povezavi s tem je na težavo že opozorila parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Ker slovenska zakonodaja pozna le referendum o zakonu kot celoti, ne pa o posameznih delih, bi se lahko znašli v ustavnopravno nedopustnem položaju, o katerem bi moralo odločati ustavno sodišče.