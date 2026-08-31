Sindikati v zbiranje referendumskih podpisov

Proti razkroju Slovenije je geslo kampanje, s katero bodo sindikati jutri začeli na upravnih enotah ali prek e-uprave zbirati overjene podpise za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V 35 dneh mora njihovo namero podpreti vsaj 40.000 volivcev. Po njihovem mnenju je zakon škodljiv, saj prinaša koristi zgolj peščici, in to na račun celotne družbe. Za višje neto dohodke vseh zaposlenih, in ne samo tistih z več kot 7500 evrov bruto plače, predlagajo uskladitev dohodninske lestvice in višja povračila za prevoz in malico. Šest sindikalnih central ima - potem ko je ustavno sodišče avgusta pritrdilo njihovemu stališču, da je referendum o tem zakonu dopusten - do 5. oktobra čas, da s svojimi argumenti prepriča najmanj 40.000 volivcev. V zakonu, ki so ga spisali v ...