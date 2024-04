Sindikati: Vlada na resna opozorila sploh ne odgovarja

Na kar 55 od 58 upravnih enotah po Sloveniji bo jutri potekala že sedma sredina stavka. To pomeni, da bodo državni uradniki opravljali le nujne storitve za državljane. Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS) je predsedniku vlade Robertu Golobu in ministru za javno upravo Francu Propsu danes poslal že drugi poziv za takojšnjo ureditev kadrovskega in materialnega stanja upravnih enot ter podpis stavkovnega sporazuma. Zahtevajo tudi sprejetje posebnega vladnega projekta, s katerim bi uradnikom lahko izplačali dodatke k plačam.

Sindikati zaposlenih na upravnih enotah od vlade zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov z nazivi na ministrstvih, takojšnjo ureditev dodatka za blagajniško poslovanje in zaposlitev dodatnega kadra.

»Sredi aprila smo vas ponovno opozorili na nujnost takojšnje rešitve sramotno nizkih plač javnih uslužbencev na UE, posledičnega kadrovskega primanjkljaja in hkratnih preobremenitev z delom, ki imajo za posledico več deset tisoč čakajočih upravnih zadev. Bojimo se, da vlada nima namena posegati v tako rekoč nerešljivo problematiko, zato tudi na resna opozorila sindikata ne odgovarja. To akutno stanje pa bi vlada lahko rešila z ustreznim vladnim projektom in tako uslužbencem UE namenila dodatek k mizernim plačam,« v dopisu opozarja Frančišek Verk, predsednik krovnega sindikata SDOS.

Denar je, ampak le za izbrance

Po njegovih besedah jim vlada zatrjuje, da denarja za upravne enote ni, po drugi strani pa »izbrani uradniki na ministrstvu za solidarno prihodnost sami sebe oziroma mesečno nagrajujejo z dodatkom za povečan obseg dela. Te »solidarnosti« nihče noče uradno zaznati, čeprav na pogajanjih z vlado opozarjamo na tovrstno izdatno povečevanje plač,« opozarjajo v SDOS.

Jutri bodo tako uradniki na 55 upravnih enotah spet stavkali, stavka pa se bo najverjetneje nadaljevala do izpolnitve njihovih zahtev. Sredine stavke so namreč podaljšali za nedoločen čas oziroma do rešitve stavkovnih zahtev in podpisa stavkovnega sporazuma.

»Ob tem ponovno opozarjamo, da se obeta nadaljevanje pomanjkanja uslužbencev upravnih enot, saj eni odhajajo, novih kandidatov, ki bi jih nadomestili, pa enostavno ni. Ni ga namreč kandidata s srednješolsko izobrazbo V. stopnje, ki bi sklenil pogodbo o zaposlitvi, v kateri navedeni znesek plače ne dosega minimalne plače. Prav tako ni kandidatov z visoko izobrazbo, ki bi pristali na ponujeni bruto znesek plače v višini 1400 evrov. To je namreč manj kot sto evrov več od plače nekvalificiranega delavca,« je še zapisal Verk.