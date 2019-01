Sindikati zahtevajo spremembo davčne zakonodaje

Ljubljana – Zaradi višje minimalne plače so že letos potrebne spremembe zakonodaje na področju davkov in socialnih transferjev, da se ne izničijo učinki povišanja, opozarjajo pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).



Po veljavni dohodninski lestvici so do najvišje splošne olajšave upravičeni le tisti, ki na leto prejmejo do 11.166 evrov. To pomeni, da bodo zaposleni z 886 evri bruto minimalne plače in regresom za letni dopust v enaki višini presegli to mejo in te najvišje olajšave ne bodo mogli uveljaviti, opozarja Andreja Poje, izvršna sekretarka za ekonomsko področje pri ZSSS. Zato, da bi prejemniki minimalne plače mesečno prejemali višji neto znesek, je treba povišati mejo dohodka za najvišjo splošno olajšavo in ustrezno prilagoditi lestvico, in to že v letu 2019, pravijo sindikalisti, sicer bo največjo korist od dviga minimalne plače imela država.



ZSSS zahteva tudi spremembo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, in sicer tako, da se povišajo meje povprečnega dohodka na osebo za upravičenost do družinskih prejemkov, kot sta otroški dodatek in državna štipendija, ter znižanih plačil za vrtec in šolsko prehrano od 1. do 5. dohodkovnega razreda. Zaradi višjih plač lahko namreč zdaj družina pade v višji dohodkovni razred in je zato upravičena do nižjih dodatkov in subvencij, kot je bila doslej.