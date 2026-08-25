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    Potni stroški in malica so že štiri leta na isti ravni, cene pa letijo v nebo

    Sindikati zahtevajo dvig nadomestil za prehrano in prevoz v službo. Višina nadomestil se kljub občutnim podražitvam goriva in hrane ni spremenila od leta 2022.
    Cena goriva je spet poskočila. Za liter 95-oktanskega bencina je tako treba odšteti 7,8 odstotka več kakor avgusta 2022. Foto Blaž Samec
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    25. 8. 2026 | 10:20
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    Zaposleni v Sloveniji so še vedno upravičeni do nadomestila za prehrano in za prevoz na delo, vendar se višina teh nadomestil že štiri leta kljub občutnim podražitvam goriva in hrane ni spremenila. Sindikati so se za zvišanje teh zneskov v okviru ekonomsko-socialnega sveta neuspešno zavzemali že v času prejšnje vlade, zdaj bodo to po naših informacijah v prihodnjih dneh predlagali še ministru za finance Andreju Širclju.

    Delodajalci morajo zaposlenim, ki so na delovnem mestu prisotni vsaj štiri ure, po zakonu izplačati nadomestilo za prehrano, za prevoz v službo pa bodisi kilometrino bodisi strošek mesečne vozovnice – delno ali v celoti.

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