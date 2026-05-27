Sindikati zaradi referenduma na ustavno sodišče

Pričakovano je večina v državnem zboru – 48 glasov za in 35 proti – potrdila sklep, da referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kot so ga poimenovali poslanci Demokratov, Resnice in trojčka okoli NSi, ni dopusten, in prav tako pričakovano so sindikati, ki so zbrali kar 47.223 podpisov v njegovo podporo, že napovedali, da bodo šli za pravico do ljudskega izrekanja na ustavno sodišče.

»Razvojni zakon ureja vprašanje davkov ali obveznih dajatev v več kot polovici členov: sprememba ureditve dohodnine pri oddajanju premoženja v najem, nova ureditev zavezancev za dohodnino, ki davčno osnovo ugotavlja na podlagi normiranih odhodkov, zgornja omejitev osnove za obračun vseh prispevkov za socialno varnost, najnižja osnova za obračun prispevkov za samozaposlene in kmete, odprava prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ter za upokojence, znižanje DDV na določene izdelke, začasni ukrep znižanja DDV na energente,« je vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj naštel, zakaj po 90. členu ustave referenduma ne more biti, in dodal, da že očitki nasprotnikov zakona, češ da bo prinesel milijardni izpad v javnih blagajnah, potrjujejo, da gre za zakon o davkih in prispevkih.

Poleg avtorjev zakona to držo podpirajo tudi v SDS, kjer, kot se je izrazil Rado Gladek, trdijo, da ne prinaša ukrepov »za bogate, kot ves čas zavajajo predstavniki levega političnega pola in sindikati«. »To so ukrepi, ki vračajo dostojanstvo delu, podjetnosti in ustvarjanju, to so ukrepi za ljudi, ki vsak dan vstajajo, delajo, plačujejo davke in prispevke ter pričakujejo, da jim država ne bo samo jemala,« je predstavnik SDS izrazil podporo sklepu o nedopustnosti referenduma.

Nova opozicija pa pritrjuje sindikatom. »Pridružujemo se ocenam, da ta zakon ni namenjen razvoju Slovenije, temveč razkroju socialne države. Predlog za prepoved referenduma pa ne predstavlja izvrševanja določil ustave, temveč njeno grobo zlorabo,« je bila kritična Meira Hot (SD).

Tereza Novak (Gibanja Svoboda) je predstavnikom »bodoče desne neoliberalne koalicije« očitala, da se pretvarjajo, da delajo v korist ljudi, v resnici pa nočejo slišati ne državljanov ne strokovne javnosti: »Bodoča koalicija trdi, da bodo pridobili vsi, a resnica je drugačna. Dolgoročno bomo izgubili vsi. Takšna politika poglablja družbene razlike in dodatno razslojuje ljudi, brez širokega dialoga posega v temelje naše družbe in ogroža sistem solidarnosti.«

Izpostavljajo več vidikov spornosti. »Če bi sprejeli logiko, da zadostuje že posamezna določba o obvezni dajatvi za izključitev referenduma o celotnem zakonu, bi vsaka oblast lahko katerikoli zakon zaščitila pred voljo ljudi. To pa pomeni nevarno pot v postopno izpraznitev ustavne pravice do referenduma, temeljnega in ključnega instituta za izražanje volje ljudi,« je opozorila Tina Brecelj (Levica).

Sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta, so z razočaranjem sprejele odločitev državnega zbora in bodo zahtevale presojo sklepa pred ustavnim sodiščem. Po njihovem mnenju zakon vsebuje številne vsebine, o katerih bi državljani morali imeti pravico odločati neposredno na referendumu, »omnibus tehnika pa je bila zlorabljena za to, da se jim ta pravica odvzame«. Ob tem so ponovno opozorili na nesprejemljiv pritisk na pobudnike referenduma z novelo zakona o delovnih razmerjih, ki ukinja obveznost delodajalcev, da zagotavljajo tehnični obračun sindikalne članarine, kar je večinoma avtomatizirano. Poudarjajo, da je ves čas samostojne Slovenije članstvo v sindikatih prostovoljno, namen predlagateljev novele pa je po njihovem videnju otežiti način odvajanja sindikalne članarine in posledično oslabiti moč in stabilnost sindikatov.

Kot določa zakon o referendumu in ljudski iniciativi, imajo 15 dni časa, da zahtevajo, da ustavno sodišče preizkusi ustavnost sklepa o nedopustnosti, o čemer naj bi sodniki potem odločili v 30 dneh. V tem času državni zbor zakona ne sme poslati v razglasitev v uradnem listu. Če bo ustavno sodišče sklep odpravilo, bodo predlagatelji lahko začeli zbirati 40.000 overjenih podpisov v podporo referendumu, sicer pa bo zakon začel veljati.