Sindikati želijo zagotovila o dialogu

Ljubljana – Predstavniki sindikatov bodo vključeni v eno od petih delovnih skupin, ki pripravljajo predloge za pripravo drugega svežnja interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije koronavirusa. Tak je bil eden od zaključkov včerajšnjega sestanka predsednika vlade Janeza Janše in dela ministrske ekipe s člani sedmih sindikalnih central, ki so članice ekonomsko-socialnega sveta. V soboto se je vlada že pogovarjala z delodajalskimi organizacijami.



»Sestanek je bil konstruktiven,« je po srečanju ocenila Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in dodala, da so jim sogovorniki z vladne strani dali zagotovilo, da bodo vse pripombe, ki so jih posredovali sindikati in niso bile vključene v prvi zakon, spet pretresli. Takrat so predlagali zmanjšanje DDV za osnovne življenjske artikle in zamrznitev cen hrane. Znano je, da je ZSSS po sprejetju prvega interventnega zakona izrazil razočaranje nad njegovo vsebino, saj so, po njihovem mnenju, brez ustreznih rešitev ostale številne skupine tako ali drugače zaposlenih in tudi brezposelnih, nedodelanih je ostalo več institutov.



Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), pa je bil po sestanku bolj kritičen: »Bistvena točka je, da nismo dobili zagotovil o obnovitvi socialnega dialoga in delovanja ekonomsko-socialnega sveta, ampak je bil odgovor zelo izmuzljiv, kar se mi zdi precej problematično. Pa tudi nobenih resnih odgovorov, zakaj so bili predlogi sindikatov v celoti prezrti v prvem paketu,« je komentiral Štrukelj. Po njegovih besedah trenutno tudi ni jasno, katere od najbolj vnebovpijočih problemov, kar sicer na deklarativni ravni obljubljajo, da bodo v drugem paketu upoštevali, bodo vključili.



»Izrazili smo svoja stališča, na nekatere točke so ministri odgovorili, a zavezujočih dogovorov ni bilo,« je poudaril Štrukelj. Zanima jih, kako bomo in kdo bo plačal povečano nacionalno zadolževanje, kdo in koliko bo nosil bremena recesije. Upajo, da ne tako kot ob prejšnji krizi. »Na zahteve po zniževanju stroškov v javnem sektorju, zmanjšanju števila zaposlenih in privatizaciji javnega sektorja ne bomo privolili,« je poudaril predsednik KSJS.