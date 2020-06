Sindikat vojakov se je opravičil zamejskemu Slovencu

Ljubljana – Sindikat vojakov Slovenije se je opravičilzaradi napačne navedbe, da je kršil ukrep prepovedi prehajanja državne meje. Kot so sindikalisti zapisali v svojem sporočilu, je vzrok za njihove napačne navedbe zavajajoče poročanje medijev, ki so poročali, da je Malalan v Slovenijo prišel iz Trsta. Preiskava o incidentu sicer še poteka.Zamejski Slovenec, ki sta ga maja na obmejnem območju ustavila pripadnika Slovenske vojske in vanj uperila orožje, misleč, da je ilegalni migrant, je pred kratkim dejal, da pričakuje opravičilo od vodilnih v Sloveniji, ki so ga diskreditirali, ker naj bi si dogodek izmislil.Prvo opravičilo je dobil danes, in sicer od Sindikata vojakov Slovenije (SVS). Kot so zapisali, se je zaradi zavajajočega poročanja medijev o tem, kako sta dva slovenska vojaka obravnaval Tržačana, v Sloveniji oblikovalo javno mnenje, da sta 7. maja pri opravljanju nadzora državne meje vojaka obravnavala nekoga, ki je ob dogodku prišel iz Trsta v Slovenijo čez državno mejo.»Kot nas je opozorila novinarka, to ne drži, ker sta slovenska vojaka obravnavala v Kozini prebivajočega Slovenca. Zavajajočemu poročanju medijev smo nasedli tudi v SVS in smo v objavi Javno obsojanje vojaka ter Slovenske vojske in njenih pripadnikov po domnevnem incidentu na primorski meji ni odgovorno niti zrelo zapisali, da je Daniel Malalan kršil ukrep prepovedi prehajanja državne meje zaradi epidemije covida-19.«SVS se je torej Malalanu opravičil za napačne navedbe o njegovem nezakonitem prehodu državne meje med epidemijo, in ne zaradi morebiti napačnega ravnanja vojaka.Ob tem so se zahvalili novinarki nacionalne televizije Evgeniji Carl, ki jih je po elektronski pošti seznanila s tem, da sta vojaka Slovenske vojske obravnavala v Sloveniji živečega Slovenca s prebivališčem v Kozini, ki je ob dogodku bil na sprehodu s svojo punco. Torej ne gre za nikakršen mednarodni incident, kot so poročali nekateri mediji.Neljubi dogodek je dobil mednarodne razsežnosti po tem, ko je zaradi napačnega datuma, 8. maja, obrambni ministerjavno pojasnil, da po zagotovilih Slovenske vojske in policije tega dne na območju dogodka slovenskih vojakov s policisti ni bilo.Po tem je italijanska poslankaobvestila italijansko zunanje ministrstvo o »skrb vzbujajočih dogodkih na meji med Italijo in Slovenijo« ter da bo zunanjega ministrapozvala, naj zahteva pojasnilo slovenske vlade o vseh vidikih tega dogodka, ker je »nesprejemljivo, če držijo navedbe, da se v bližini naše meje gibljejo oboroženi pripadniki paravojaških struktur«.Po tem, ko je Malalan sam spremenil datum dogodka in po opozorilu Evgenije Carl je SVS postalo jasno, da ni bilo mednarodnega incidenta, ker paravojaških struktur ob italijanski meji ni bilo, in da sta vojaka v Sloveniji obravnavala v Sloveniji živečega Slovenca na sprehodu s punco.Obrambni minister Matej Tonin je dejal, da je preiskavo dogodka prevzela Obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo (OVS), preiskavo pa vodi državno tožilstvo. Kdaj bodo znani izsledki te preiskave, Tonin ni hotel ugibati, da to ne bi bilo razumljeno kot pritisk na OVS.»Če se mu je zgodila krivica in če je res to, kar trdi, bo zamejski Slovenec Daniel Malalan dobil moje opravičilo. Bi pa rad počakal, in menim, da je tako prav tudi do vojaka, da se slišita obe strani zgodbe,« je v intervjuju za Delo povedal Tonin