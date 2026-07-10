Sinoda Srbske pravoslavne cerkve: sodba patriarhu Porfiriju je škandalozna

Sinoda Srbske pravoslavne cerkve (SPC) je sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katero sta bila patriarh Porfirije in srbska pravoslavna cerkvena občina v Ljubljani obsojena na pogojno zaporno in denarno kazen, označila za škandalozno, poroča N1.

Sodišče je po predlogu ljubljanskega okrožnega državnega tožilstva patriarhu izreklo štiri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta ter 10.000 evrov pogojne denarne kazni. Sinoda trdi, da Porfirij in njegov pooblaščenec o postopku nista bila pravočasno obveščena ter da patriarh ni bil povabljen na zaslišanje.

Po navedbah N1 v SPC menijo, da gre za politično in medijsko kampanjo proti cerkvi in patriarhu. Po njihovih navedbah je primer povezan z nekdanjim duhovnikom Željkom Lubardo, ki je proti SPC vložil več tožb in trdi, da je bil deležen pritiskov zaradi zavrnitve prikrivanja domnevnih finančnih nepravilnosti.

Sinoda poudarja, da naj bi sodba posegala v kanonske pravice cerkve pri imenovanju in prerazporejanju duhovnikov ter naj bi bila v nasprotju s pravnim položajem SPC v Sloveniji, zakonodajo o verski svobodi in načeli pravne države. Patriha Porfirija so pozvali, naj zoper sodbo ne vloži ugovora, saj postopek ocenjujejo kot napad na ugled in položaj Srbske pravoslavne cerkve.