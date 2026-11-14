Šircelj: Denarja za socialne prejemke ne bo zmanjkalo

Vlada je pri pripravi predloga sprememb proračuna za leto 2027 izhajala iz zavez v koalicijski pogodbi, ki gredo v smeri stabilnih javnih financ ter postopnega zniževanja dolga. »Ponujamo red, varnost in razvoj,« je dokument danes v DZ predstavil finančni minister Andrej Šircelj. Zanikal je, da ne bo denarja za socialne prejemke.

Proračun za leto 2027 je DZ sprejel že novembra lani, Šircelj pa je na današnji seji odbora DZ za finance povedal, da naj bi se vanj steklo 17 milijard evrov prihodkov, kar je 6,7 odstotka več, kot je v njem zapisano zdaj. Povečali se bodo davčni prihodki, predvsem iz dohodnine, obdavčitve pravnih oseb in davka na dodano vrednost, višji bodo tudi kapitalski prihodki, je naštel.

Po drugi strani se bodo zmanjšali prihodki iz evropskega proračuna in nedavčni prihodki.

Načrtovani odhodki se zvišujejo za 6,9 odstotka na nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov. Sredstva se bodo zagotavljala za zakonske obveznosti, vlaganja v obrambo in zaščito ter v promet in prometno infrastrukturo, pa tudi v pokojninsko varstvo in znanstvenoraziskovalno dejavnost, je povedal. Proračunski primanjkljaj bo tako znašal 2,3 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka BDP.

Šircelj je povedal, da je slovensko gospodarstvo v zelo dobrem položaju, gospodarska rast pa bo prihodnje leto po napovedih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj 2,5-odstotna. Vlada je pri pripravi sprememb proračuna upoštevala ukrepe za obvladovanje rasti odhodkov. Ti so v različnih fazah priprave, nekateri zahtevajo spremembo zakonodaje, drugi pa predvsem optimizacijo poslovanja v javnem sektorju, urejanje različnih evidenc ali odlog nekaterih investicij.

»Cilj ukrepov je učinkovitejše delovanje države,« je dejal. Zanikal je, da bo zmanjkalo denarja za socialne prejemke ali sredstev za pokojninsko in zdravstveno blagajno. »Gre za izmišljotine in neresnice,« je dejal in zagotovil, da bo pomoč dobil vsak, ki jo bo potreboval. Je pa dodal, da zlorab sistema ne bodo dopustili.

»Neupravičenih izplačil ne moremo in ne bomo izplačevali, ker niso v skladu z zakonodajo,« je poudaril. Prav tako se mu zdi potreben bolj natančen nadzor nad bolniškimi odsotnostmi. Z namenom odpravljanja zlorab bodo tako pri socialnih transferjih izboljšali izmenjavo podatkov med organi in ob spremembah podatkov sproti ponovno odločali o denarni socialni pomoči. Poleg tega bodo centralizirali izterjavo neupravičenih izplačil, z elektronskim zaznavanjem neskladij pa preprečevali prikrivanje premoženja in fiktivne prijave prebivališča. Po njegovih besedah gre za ustvarjanje reda.

»Ta proračun za ljudi pomeni predvsem to, da bo upokojenec pokojnino prejemal redno, mlada družina bo prejemala vse, kar ji po zakonu pripada, študent bo dobival štipendijo, zaposlenemu bo od plače ostalo več, podjetnik bo vedel, kakšne davke bo plačeval, župan pa bo vedel, s kakšnim denarjem lahko razpolaga,« je povzel Šircelj.

Odbor sejo nadaljuje z obravnavo proračunskih dokumentov, med katerimi je poleg predloga proračuna še predlog zakona o njegovem izvrševanju. Ta med drugim določa višino povprečnine za občine za prihodnji dve leti, o kateri se je vlada z občinskimi združenji pred dnevi dogovorila o višjem znesku, kot je v predlog zakona zapisala sprva.