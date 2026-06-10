Šircelj ne verjame, da bi nižji DDV na živila znižal cene

V petek, 12. junija, bodo sindikati na ustavno sodišče vložili zahtevo za preizkus ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Koalicija ga družno hvali kot »ključne rešitve, ki jih država v tem trenutku najbolj potrebuje«, in ukrepe, ki prinašajo nekaj za vse generacije. Do tega stališča ima očitne zadržke tisti, ki po novem drži roko nad državno blagajno, finančni minister Andrej Šircelj, ki ne izključuje možnosti zvišanja splošne stopnje DDV.

Sindikati bodo počakali do zadnjega možnega roka za vložitev zahteve, o kateri naj bi ustavno sodišče odločilo v 30 dneh. Če jih bodo sodniki uslišali in odpravili sklep, bodo lahko začeli zbirati 40.000 overjenih podpisov v podporo referendumu, če bodo potrdili odločitev poslanske večine, pa bo državni zbor lahko zakon poslal v razglasitev v uradnem listu in bo začel veljati.