Šircelj: Vse pravice so zagotovljene z zakonom in jih bomo tudi izplačali

Iz državnega proračuna bodo izplačani vsi prejemki, kot so štipendije, porodniška nadomestila in drugi socialni transferji, ki bodo temeljili na izpolnjenih zakonskih pogojih. Tristo milijonov evrov nižji izdatki za to bodo posledica večje racionalnosti in preverjanja izpolnjevanja pogojev, trdi minister za finance Andrej Šircelj.

»Mi dajemo vizijo, drugi strašijo,« se je v današnji izjavi za medije v Ljubljani minister odzval na opozorila dela opozicije in sindikatov, da bi lahko ob predvidenih okoli 300 milijonih evrov manj v proračunu za 2027 za socialne izdatke prišlo do rezov v pravice. Označil jih je za zavajanje in laži.

»Nikomur ne bomo nič vzeli. Vse pravice so zagotovljene z zakonom in jih bomo tudi izplačali,« je zatrdil in dodal, da je v proračunu za leto 2027 predvideno nekaj več kot 300 milijonov evrov manj za to področje; do te razlike bo lahko prišlo zaradi bolj odgovorne in racionalne politike na tem področju.

Med drugim naj bi preprečili zlorabe, povezali evidence o premoženju z evidencami o dohodkih in o prebivališču. Nadzorni mehanizmi glede tega so že v zakonih, ampak se po ministrovih besedah ne izvajajo tako, kot bi se morali. »To ne pomeni, da ne bomo izplačevali prejemkov tistim, ki jih dejansko potrebujejo in ki izpolnjujejo vse zakonske zadeve. Nobenih posegov v te pravice ne bo,"je poudaril.

Dodal je, da je tudi prejšnja vlada pustila precej finančnih obveznosti, ki niso bile vključene v proračun in so med drugim posledica dviga minimalne plače in izplačil različnih prejemkov v letošnjem letu. »Gre izključno za to, da bomo gospodarno ravnali (...) Zavračamo strašenje, politiko strahu in politiko zavisti,« je bil oster Šircelj.

Proračun za 2027 bo po njegovih besedah v okviru fiskalnih pravil ter varen in stabilen. Gre predvsem za investicijski proračun, ki naj bi povečeval gospodarsko rast in potrošnjo, prav tako bodo zagotovljena sredstva za pokojninsko blagajno in za zdravstveno blagajno, je poudaril.

Zavrnil je tudi ugibanja, da bi se utegnil javni dolg povečati. V načrtu je, da se bo javni dolg zmanjševal za najmanj 0,5 odstotne točke bruto domačega proizvoda letno.

V predlogu proračuna za 2027, ki je v sprejemanju v DZ, niso vključeni učinki zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo 6. decembra zakonodajni referendum. V primeru uveljavitve zakona bo potreben rebalans proračuna za 2027, je še povedal finančni minister.

O opozorilih, da v proračunu niso predvidena sredstva za preostale tranše zvišanja plač v javnem sektorju po sprejetem dogovoru, pa je minister Šircelj dejal, da je v koalicijski pogodbi predvideno, kako nameravajo spremeniti plačni sistem, torej po stebrih, in da bodo vse spremembe v okviru proračuna, predvideno pa je tudi dogovarjanje s socialnimi partnerji.