Širijo se lažne vsebine o domnevnih spolnih zlorabah

Policija opozarja, da se po družbenih omrežjih širijo lažne vsebine o domnevnih kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost na območju Ljubljane. Do sedaj policijska uprava v Ljubljani ni bila obveščena o nobenem takšnem dogodku.

Letos prav tako niso obravnavali nobenega primera, kjer bi bili v kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost vpleteni tujci oziroma migranti. Niti primera, ki bi se zgodil v eni izmed zdravstvenih ustanov na območju Ljubljane.

Dodajajo še, da »Žrtve, kot tudi svojce žrtev, prijatelje in vse druge, ki imajo o takšnih ravnanjih kakršne koli informacije pozivamo naj takšna dejanja prijavijo policiji. In ne nasprotno, da o tem razširjajo netočne in nepreverjene informacije ali da se dejanja posplošuje ter za odgovorne izpostavlja posamezne skupine oseb.«