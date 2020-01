Širitev koprskega doma upokojencev

»Pomanjkanje prostora je vse bolj pereče,« priznava Neva Tomažič, direktorica Obalnega doma upokojencev Koper. Po njenih besedah so še vedno prisiljeni uporabljati preurejeno kopalnico namesto ene od sob, na kar je lani poleti opozoril tudi varuh človekovih pravic. »Varovanca nam je določilo sodišče ne glede na to, da so bile vse kapacitete zapolnjene. Nekako smo se morali znajti,« pojasni. Letos bodo eno od treh nadstropij preuredili za varovance z demenco. Obenem napovedujejo prevzem koprske enote ptujskega doma za upokojence. Začeli so tudi pilotni projekt zunanje oskrbe.»Po nalogu sodišča imamo na varovanem oddelku ...