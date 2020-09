FOTO:Ljubljančani in Savinjčani prikrivajo svoje stike

Ljudje prikrivajo stike



Vlado in vse nas pa lahko zelo skrbi tudi neznano število primerov okužb po regijah. Okuženi nikakor ne najdejo povezave, kje bi se lahko okužili. Ne vedo ali nočejo povedati ali epidemiologe celo namerno zavajajo. Slovenci iz Ljubljane in iz Savinjske regije se najmanj spominjajo, kje bi se lahko okužili. V Osrednjeslovenski regiji je 58 neznanih primerov, v Savinjski 26, v Podravski 20, v Obalno-kraški regiji 17, v Pomurju, Podravju, v Jugovzhodni Sloveniji in na Koroškem po 12, v Primorsko-notranjski je deset »nevednih«, v Zasavju osem, na Goriškem pa četverica.

Ljubljana – Položaj glede širjenja novega koronavirusa v državi se ne umirja. Včeraj so v Sloveniji potrdili 47 okužb. O njih poročajo iz 29 občin. Največ, deset novih okužb je znova v Ljubljani, kjer je sto aktivno okuženih oseb. Po tri okužene so potrdili v Šentjurju in Sevnici, po dva pa v Šmarju pri Jelšah, Mariboru, Kranju, Velikih Laščah in Žužemberku. Prvo okužbo sploh so odkrili v občini Vransko; občin z najmanj eno odkrito okužbo je že 188.Novinarsko konferenco smo prenašali v živo:Toliko novih okužb je korak nazaj. Uspešno zamejujemo vnos okužb iz tujine, je dejal Kacin, saj imamo danes le tri primere. Opažamo pa vedno več primerov okužb neznanega izvora. Ljudje se ali ne spomnijo, kje so se okužili ali podatek skrivajo, kar otežuje delo epidemiologov.Razmere se tudi v Italiji slabšajo. Trenutno še niso dramatične, a so slabše kot slovenske, Skrbijo pa nas strmi dvigi števila okuženih v zadnjih dneh; imeli so 27 okuženih na sto tisoč prebivalcev v zadnjih dveh tednih.Na Madžarskem se v ponedeljek začenja šolsko leto. Zato so, da preprečijo širjenje okužb, 1. septembra državo zaprli. Včeraj je imela 16,7 okuženih na sto tisoč prebivalcev.Hrvaška epidemiološka slika, ki že dolgo ni dobra, se še poslabšuje. Število 92,37 okuženih je še prekoračeno. 334 novih okužb so imeli včeraj, v splitsko-dalmatinski županiji imajo največ, 105, okuženih, še štiri osebe so umrle. Incidenca se bliža sto.Sloveniji se je v zadnjem času incidenca povečuje: 24,16 znaša, kar pomeni, da smo še vedno globoko v rumenem polju, daleč od rdečega.Slabša od naše je tudi avstrijska epidemiološka slika.V Bosni in Hercegovini pa je situacija dramatična. Kacin zato prosi, naj vse, ki bi želeli v Bosno, premislijo, ali morajo nujno na pot. Odsvetuje jo oziroma svetuje »on-line« komuniciranje.Vnosi iz tujine v Slovenijo prihajajo z Madžarske in Hrvaške, tudi iz Avstrije, s čimer se bo prihodnji teden vlada intenzivno ukvarjala. Več kot trije vnosi so že razlog za skrb.Ali bodo morali otroci, ko se bo pokazal simptom prehlada, na odvzem brisa, je zanimalo novinarje. V šolo gre lahko le zdrav otrok, odgovarja Kacin. Starši se morajo najprej posvetovati z zdravnikom. Ali bo šel otrok na odvzem brisa, pa bo odločal epidemiolog. Sicer pa je to strokovno vprašanje, pravi Kacin in prek vikenda napoveduje intenzivnejše inšpekcijske preglede.Izolacije razredov ne smejo biti problem, meni vladni govorec. Kjer mora v karanteno celotna šola, pa je to znamenje, da ni vse potekalo, kot mora. Če bo teh problemov preveč, se bodo morali pristojni odločiti o dodatnih ukrepih.Vlada podpira obvezno nošenje mask v prvi triadi tudi prihodnji teden. Kako bo s tem ukrepom naprej, ni mogoče napovedati.Kacin opozarja na neodgovorne osebe, ki skrivajo, s kom so bile v stiku, kje so bile na 50-letnici ali sedmini oziroma na dogodku, od koder izvira večje število okuženih. Prikrivajo tudi, da v njihovem gospodinjstvu živijo okuženi in otroke mirno pošiljajo v vrtec ali v šolo, kar je kaznivo. So primeri, ko celo nosečnice odklanjajo, da bi njihovega otroka testirali.Ali bo vlada prepovedala zbiranje ob petkih, proteste staršev …?Kdor ne bo spoštoval ukrepov, se bo moral soočiti s posledicami, svari Kacin. Neuporaba mask mora biti sicer medicinsko utemeljena.Sicer pa nihče na vladi ne razmišlja o tem, da bi na šolah, denimo, organizirali »razrede okuženih«.Težave z aplikacijo Ostani zdrav, ki so se pojavile včeraj, so odpravljene. Težave so nastale zaradi sprememb ob zadnji nadgradnji sistema IOS.Inšpektorji danes že nadzorujejo tudi, kako ljudje nosijo maske v zaprtih javnih prostorih – v železniškem prometu. Nadzor bo potekal tudi prek vikenda. Ne gre za grožnje, pravi Kacin, temveč za iskreno željo, da preprečimo širjenje okužb in da se življenja vrnejo v stare tirnice.