Šišenska Aleja se odpira, a ne v celoti

Nakupovalno središče Aleja v Šiški, ki zaradi koronakrize ni doživelo načrtovanega slovesnega odprtja (ki je bilo predvideno za 19. marec), bo v petek končno odprlo svoja vrata. Ker pa vladni ukrepi ne dovoljujejo odprtja trgovskih središč v celoti, bodo v Aleiji začele poslovati le nekateri trgovine in lokali. Investicija v to najsodobnejše nakupovalno središče pri nas je znašala več kot 150 milijonov evrov.



Obiskovalce znotraj nakupovalnega središča bodo tako v petek prvič sprejeli v trgovini Interspar, drogeriji Müller, Big Bangu, v poslovalnicah A1, T2, Telekom Slovenije in Telemach, odprli pa bodo tudi cvetličarno Gardenia, čistilnico in pralnico Labod, poslovalnico Nove KBM, trgovino za male živali Hunter, Čokoladnico Cukrček ter trgovini Pandora in Hervis. Ker so po zadnjem vladnem odloku lahko odprte kavarne z zunanjimi terasami, bodo svoje prve goste sprejele tudi kavarna Zvezda, Teta Frida in Caffe DeLuxe. Nakupovalno središče Aleja bo odprto vsak dan od 8. do 20. ure razen nedelje, so še sporočili iz družbe SES (Spar European Shopping Centers).

Znotraj okoli 80 trgovin in lokalov

Preostali del nakupovalnega središča bodo, kot so pojasnili v SES, odpirali v skladu z vladnimi usmeritvami in dovoljenji. Obiskovalcem Aleje bodo na voljo razkužila za roke pred vsakim vhodom v nakupovalno središče in pred vhodom v vsako trgovino oziroma lokal. Vstop v nakupovalno središče pa bo mogoč le z masko, za varno nakupovanje bodo na vhodih spremljali tudi število obiskovalcev.



Naložba v Alejo je ocenjena na več kot 150 milijonov evrov, novo središče pa bo, ko bo v celoti odprto, na 32.000 kvadratnih metrih obiskovalcem nudilo 80 trgovin ter nabor gostinskih lokalov in drugih storitev. Gradbena dela za Sparov najsodobnejši nakupovalni center pri nas so se začela leta 2017, zaključila pa so se tik pred razglasitvijo epidemije novega koronavirusa.