Šiško in druščina se bodo oblekli v trenirke in hidžab

Ljubljana – Samooklicana Štajerska varda ne bo opustila svojih dejavnosti zaradi novega zakona, ki omejuje njihovo delovanje. Njihov vodja Andrej Šiško napoveduje, da se bodo preoblekli v trenirke in v hidžabe, če bo treba, da bodo lahko zakonito nadzirali mejna območja, zakon pa bodo poskušali zrušiti z ustavno pritožbo.Poslanci so v četrtek z 48 glasovi za in enim proti podprli dopolnitve zakona o varstvu javnega reda in miru ter zakona o nadzoru državne meje, ki so ga predlagali v opozicijskih SD, LMŠ in SAB, da bi omejili delovanje paravojaških enot oziroma tako imenovanih vard.Po novem bo posameznikom in skupinam ...