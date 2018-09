Šiško ostaja v priporu

Maribor - »Presenečen sem nad odločitvijo, bil sem prepričan, da bodo sodniki ugodili naši pritožbi in Andreju Šišku odpravili pripor. Sedaj nam ne preostane drugega kot izredno pravno sredstvo torej zahteva za varstvo zakonitosti, kar pa se utegne zavleči, postopki lahko trajajo tudi en mesec«, je včeraj dejal Viktor Osim, odvetnik Andreja Šiška.



Po odločitvi višjega sodišča Šiško do nadaljnega ostaja v priporu. Na tožilstvu so po besedah šefa mariborskih tožilcev Darka Simoniča vložili zahtevo za uvedbo sodne preiskave zaradi domnevnega ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve, tovrstna domnevna kazniva dejanja pa niso povezana zgolj z dogodki, ki so preko medmrežja nedavno prišli v javnost, temveč naj bi se dogajala v daljšem časovnem razponu.



Pred sodiščem se je danes zbrala le peščica Šiškovih podpornikov, ki se je kmalu razšla. Vendar se z razpletom dogodkov ne bodo kar sprijaznili, sopredsednica stranke Zedinjena Slovenija Anica Bidar je dejala, da so pričakovali razumno odločitev sodnikov, ti pa so zgolj manifestirali svojo moč, zato bodo morali »sami sebi pripisati posledice. Kot je poudarila bodo že naslednji teden pripravili protest, ki pa bo »izgledal povsem drugače kot pa današnje zborovanje«.