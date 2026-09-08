Sistem bi bilo treba popraviti, a ne z referendumom

Populistično vprašanje, ki ne bi smelo biti predmet ljudskega odločanja, je med strokovnjaki s področja socialne varnosti skoraj enotno stališče do referenduma o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbenokoristnega dela. Bolj smiselno bi se bilo na podlagi analiz lotiti anomalij v sistemu, denimo, da se nekaterim tipom družin pri prehodu iz transferja v zaposlitev, posebno če ta ni dobro plačana, materialni položaj poslabša. Avgusta objavljen pregled službe za analize in razvoj ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), kot že nekaj let do zdaj, kaže, da medsebojno delovanje davčnega sistema (prispevki za socialno varnost ter davki) in sistema socialnih transferjev (denarnih ali subvencij) lahko negativno vpliva na razpoložljivi dogodek ...