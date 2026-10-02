Sistem dolgotrajne oskrbe je kot malček, ki se še opoteka. Čeprav številke uporabnikov niso tolikšne, kot bi si želeli, in je vlog, ki čakajo na odločbo, veliko, se vendarle dogaja, razvija in raste, so ugotavljale udeleženke okrogle mize o dobrih praksah v dolgotrajni oskrbi. Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje jo je organiziral Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV).

Konec avgusta je bilo na vstopnih točkah 38.113 splošnih vlog za DO. Zaradi pomanjkanja kadra večina izvajalcev pomoči na domu zmanjša število ur. Razpravljavci so zato predlagali vpeljavo kombinacije denarnega prejemka in DO na domu. Opozorili so, da bi po izdaji odločbe bi ljudje potrebovali pomoč pri organiziranju storitev. Pomembno se jim zdi tudi, da gre na teren, izdela oceno in izda odločbo ista svetovalka za dolgotrajno oskrbo.