Sistemske rešitve za kreditojemalce v švicarskih frankih še ne bo

Ljubljana – Tudi po včerajšnjem usklajevanju posebne koalicijske skupine, na kateri so bili tudi predstavniki ministrstva za finance, še vedno ni jasno, kako se bo vlada pod vodstvom Marjana Šarca lotila reševanja težav posojilojemalcev v švicarskih frankih, od katerih se je okoli 70 komitentov odločilo za tožbo. Za zdaj sistemske rešitve v obliki posebnega zakona še ni mogoče pričakovati, saj so po besedah Roberta Pavšiča, poslanca LMŠ, koalicijske stranke soglašale, da bi trenutno predlagane zakonodajne rešitve Združenja Frank v prihodnosti povzročile dodatne težave, in so zato bolj nagnjeni k iskanju alternativnih rešitev. Najprej ...

