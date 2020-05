Domnevno okužena dva odstotka Moskovčanov

10.40 Aplikacija za sledenje v Indiji obvezna za vse delavce



Vlada indijskega premierja Narendra Modija je podaljšala karantenske ukrepe, hkrati pa uzakonila obvezno uporabo sledilne aplikacije za vse delavce, tako v privatnem kot v javnem sektorju. Aplikacija bi uporabnike opozorila, če so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila pozneje potrjena okužba. Zaenkrat aplikacijo uporablja 50 milijonov Indijcev, stroovnjaki pa oopozarjajo, da bi moralo bili uporabnikov vsaj 200 milijonov, da bi bila aplikacija učinkovita, poroča Guardian. Kritiki sicer opozarjajo, da aplikacija krši pravico uporabnikov do zasebnosti in da anonimnost uporabnika ni zagotovljena.



10.10 Okužen ruski minister, premier v samoizolaciji



S koronavirusom se je okužil ruski minister za gradbeništvo Vladimir Jakušev, ki se zdravi v eni od moskovskih bolnišnic. S koronavirusom je okužen tudi njegov namestnik. Zaradi okužbe z novim koronavirusom je od četrtka v samoizolaciji tudi ruski premier Mihail Mišustin. Na položaju predsednika vlade ga bo v tem času nadomeščal Andrej Belousov. V petek so v Rusiji zabeležili nov rekordni porast števila okužb, in sicer 7933, zaradi koronavirusne bolezni pa je umrlo še 96 ljudi, skupaj doslej 1.169. Rusija je s 114.431 okužbami osma država na svetu z najvišjim številom okužb. STA



9.45 Domnevno okužena dva odstotka prebivalstva Moskve



Moskovski župan Sergej Sobjanin je v sporočil, da je glede na presejalna testiranja s koronavirusom verjetno okuženih več kot 250.000 moskovčanov, oziroma dva odstotka prebivalcev metropole. Uradno potrjenih je v Rusiji zaenkrat 114.000 primerov okužbe, od tega kar 57.300 v Moskvi, ki je epicenter pandemije. Sobjanin je sicer dejal, da karantenski ukrepi, ki jih je uvedla prestolnica sicer delujejo, a da pandemija še ni dosegla vrhunca. V Moskvi po uradnih podatkih prebiva 12,7 milijona ljudi, vendar pa je dejanska številka verjetno še znatno višja.



9.30 Situacija v domu upokojencev v Ljutomeru se izboljšuje



V Domu starejših občanov Ljutomer je na novi koronavirus pozitivnih še 27 stanovalcev, vendar pa je njihovo stanje po zagotovili doma stabilno. V petek so odvzeli 26 brisov, pozitivna sta bila dva stanovalca in nihče od zaposlenih. Vse stanovalce, ki so jih začasno namestili v Biotermah pri Mali Nedelji, pa so preselili nazaj v dom v Ljutomeru. V Domu starejših občanov Ljutomer so pojasnili, da z velikimi napori zaposlenih, zunanjih delavcev in strokovnih vodij ter vseh, ki so jim priskočili na pomoč, stanje trenutno uspešno obvladujejo. Po neuradnih informacijah so v petek ugotovili, da je eden od stanovalcev ozdravel. STA



9.20 V ZDA bodo koronavirus zdravili z zdravilom remesivir



Ameriška zvezna Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek odobrila uporabo zdravila remdesivir, ki ga proizvaja podjetje Gilead, za zdravljenje bolezni covid-19, ki jo povzroča koronavirus. FDA je izdala izredno odobritev ob priznanju, da so informacije o varnosti in učinkovitosti zdravila še nepopolne. Ameriška Uprava za hrano in zdravila odobrila uporabo remdesivirja proti koronavirusu. FDA je remdesivir odobrila v izrednem hitrem postopku, ki velja za poskusna zdravila v času kriz javnega zdravja. Običajno FDA potrebuje temeljite dokaze, da je zdravilo učinkovito in varno, do katerih pride z dolgotrajnimi in nadzorovanimi raziskavami.Izdana je bila na podlagi ugotovitev študije pri 1063 pacientih s hudimi simptomi covida-19. Del jih je dobil remdesivir, del pa placebo. Bolniki, ki so prejeli remdesivir, so okrevali po 11, drugi pa po 15 dneh. FDA je odobril uporabo le pri bolnikih s hudimi simptomi, pri tistih z blažjimi simptomi pa niti ni bil preizkušen. STA