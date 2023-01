Sivi trg denarja vstopil v medije

V nadaljevanju preberite:

V družbi, pod okriljem katere izhaja največje število tiskanih medijev pri nas, je tik pred koncem leta prišlo do lastniških sprememb. V lastništvo so stopili ljudje, ki se z mediji doslej niso ukvarjali. Kaj to pomeni za časopise, ki izhajajo pod Salomonovim okriljem in za ljudi, ki jih ustvarjajo? V edinem poslovnem časniku pri nas pa so se medtem odločili, da bodo prihodnje leto ukinili vse svoje tiskane izdaje, z izjemo petkove? »Vlada bo morala čim prej preiti od visokoletečih besed o pomembnosti novinarstva in svobode tiska do dejanj, v nasprotnem primeru kakšnih sprememb ne bomo dočakali, sami pa bodo pripomogli k umiranju novinarstva. Američani pravijo: »Talk is cheap« (slov. »Govorjenje je poceni«),« komentira razmere doktor Jernej Amon Prodnik s FDV.