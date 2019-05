Skalni podor zaprl oblegano kolesarsko cesto

Solkan - Četrtkovi močnejši nalivi so s pobočja Sabotina sprožili podor, skale pa so končale na kolesarski stezi med Plavami in Solkanom. Direkcija za infrastrukturo je zaradi tega priljubljeno pot zaprla.



»Ocenjeno je, da je žarišče podora približno 200 metrov visoko. Lokacijo si bo ogledala geologinja, ki bo podala usmeritve glede varnosti oziroma odprtja kolesarske poti. Več informacij o podoru bo na voljo v prihodnjih dneh,« sporoča direkcija.



Zaradi precej ugodne vremenske napovedi naproša morebitne uporabnike, naj upoštevajo prometno signalizacijo, s katero je do nadaljnjega zaradi njihove varnosti prepovedana uporaba kolesarske poti.